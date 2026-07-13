«Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων».

Τη συνέχιση της πολιτικής του πορείας και την παρουσία του στην επόμενη εκλογική μάχη επισημαίνει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην σημερινή της απόφαση.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου αποτέλεσε «τομή» στην μέχρι σήμερα πορεία του κόμματος, με τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει ότι θα κινηθεί με βάση τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου. Ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 - 2019.»

Η Πολιτική Γραμματεία υποστηρίζει ότι ο κύκλος της πολιτικής ασάφειας ολοκληρώνεται το επόμενο Σάββατο, ενώ οι επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν, όπως σημειώνει, την απαρχή μιας νέας ενότητας των αριστερών δυνάμεων. «Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων. Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.»

«Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας», καταλήγει η ανακοίνωση.