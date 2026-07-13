Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για παλαιότερη υπόθεση.

Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε θερμοκήπιο με 103 φυτά κάνναβης, ενώ σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ήδη ένταλμα σύλληψης για προγενέστερη, παρόμοια υπόθεση.

Η υπόθεση συνδέεται με μεγάλη φυτεία που είχε αποκαλυφθεί τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, όπου οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει 640 δενδρύλλια κάνναβης και είχαν συλλάβει έναν 46χρονο.

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Η περαιτέρω έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης των κατασχεθέντων ευρημάτων, οδήγησε στην ταυτοποίηση και του 60χρονου ως φερόμενου συνεργού. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια του Α' Ανακριτικού Γραφείου Χανίων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τη συνεχιζόμενη έρευνα προέκυψαν στοιχεία ότι ο 60χρονος είχε επιστρέψει στην παράνομη δραστηριότητα της καλλιέργειας κάνναβης. Έτσι, την Κυριακή (13/7) οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών και τη συνδρομή των Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων.

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Κατά τις έρευνες σε κατοικίες που χρησιμοποιούσε ο 60χρονος, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ κατέσχεσαν:

103 δενδρύλλια κάνναβης υδροπονικής και θερμοκηπιακής καλλιέργειας, ύψους έως 2,5 μέτρων,

μία ηλεκτρονική συσκευή τύπου tablet,

δύο κινητά τηλέφωνα,

εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια των φυτών, όπως πριόνι, ξυλοκοπτικό, ψεκαστήρα και ανεμιστήρα,

μία ζυγαριά ακριβείας,

καθώς και ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Ο 60χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.