«Ανοίγει» ο δρόμος για την έκδοση της 46χρονης στην Ελλάδα - Πώς συνελήφθη από τις βρετανικές Αρχές.

Ενώπιον του δικαστηρίου του Γουέστμινστερ για την διαδικασία έκδοσή της θα οδηγηθεί την Τρίτη (14/7) η 46χρονη που συνελήφθη σήμερα για την υπόθεση της Marfin, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Εφόσον η ίδια συναινέσει στην έκδοσή της, η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ακολουθήσει η πλήρης δικαστική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο μήνες. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας θα μεταβεί στο Λονδίνο για να παραλάβει τη 46χρονη και να τη συνοδεύσει στην Αθήνα, όπου θα οδηγηθεί ενώπιον της Γ' Τακτικής Ανακρίτριας για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη, μητέρα δύο παιδιών, ζούσε μόνιμα τα τελευταία επτά χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας. Όταν ενημερώθηκε ότι σε βάρος της είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης (Ερυθρά Αγγελία της Interpol), επικοινώνησε με αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει εξηγήσεις στις δικαστικές αρχές. Μάλιστα, είχε ήδη εκδώσει αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό την Αθήνα. Ωστόσο, τα ξημερώματα της Δευτέρας 13 Ιουλίου συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαβατηρίων όπου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης εις βάρος της και συνελήφθη επιτόπου.

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Συνεχίζονται οι έρευνες για ακόμη δύο υπόπτους

Παράλληλα με τις τρεις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με στόχο την ταυτοποίηση ακόμη δύο προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, φέρονται να διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επίθεση. Οι αρχές επιχειρούν να συμπληρώσουν το παζλ των πέντε βασικών υπόπτων. Σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο ένας από τους δύο άνδρες εκτιμάται ότι ήταν ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης, δηλαδή το άτομο που φέρεται να πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του υποκαταστήματος της Marfin, προκαλώντας τον φονικό εμπρησμό. Oι έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

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Αύριο οι απολογίες των δύο 42χρονων

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης από το Ηνωμένο Βασίλειο, αύριο αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα για την υπόθεση. Τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί αφορούν το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, καθώς, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, τα υπόλοιπα αδικήματα που περιλαμβάνονταν στην αρχική δικογραφία έχουν υποπέσει σε παραγραφή λόγω της παρέλευσης του χρόνου.

Οι δύο 42χρονοι αναμένεται να δώσουν τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, καλούμενοι να αντικρούσουν τα στοιχεία που, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της πολύχρονης έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να απεικονίζει τους τότε 26χρονους κατηγορούμενους με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Το συγκεκριμένο υλικό, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, έχει συσχετιστεί με άλλο βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό από τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στοιχείο που οι αρχές θεωρούν κρίσιμο για τη θεμελίωση του κατηγορητηρίου. Οι κατηγορούμενοι, από την πλευρά τους, αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ η υπεράσπισή τους αμφισβητεί τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των αποδεικτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.