Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν αστοχίες στη διερεύνηση της υπόθεσης της Marfin, υπενθυμίζοντας ότι πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 τελικά αθωώθηκαν.

O Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φονική επίθεση στη Marfin, κάνοντας λόγο για «μυθεύματα» και «αφηγήματα» που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε ότι οι εξελίξεις είναι αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής αστυνομικής έρευνας, εκφράζοντας την απορία του για τα σενάρια που, όπως είπε, αναπτύσσονται γύρω από την υπόθεση. Παράλληλα, τόνισε πως προτεραιότητα πρέπει να είναι η απόδοση δικαιοσύνης στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και όχι η αναπαραγωγή εικασιών.

Σε ερώτηση που δέχθηκε από τον Άρη Πορτοσάλτε αν έγιναν συλλήψεις λόγω ενός ανώνυμου email, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε: «Απορώ όλες αυτές τις ημέρες με τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στήνονται. {…} Η σεναριολογία είναι ένα σπορ το οποίο αρέσει. Προκαλεί περιέργεια και κατά μία έννοια ενδιαφέρον. Το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι ύποπτοι στον εισαγγελέα, στον ανακριτή. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα και εγώ δεν ασχολούμαι με τα αφηγήματα». Στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Η δικογραφία στήθηκε από το ελληνικό FBI όχι γιατί ήρθαν τα ανώνυμα email, ούτε επειδή υπάρχουν στοιχεία λόγω του ΑΙ, όλοι αυτοί οι μύθοι. Όλοι οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε δύο χρόνια και στο τέλος βάλανε την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα. {…} Ακούγονται μυθεύματα χωρίς να γίνεται ρεπορτάζ».

«Οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά στο Άργος»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του Άργους και τον θάνατο του 20χρονου, ο κ. Χρυσοχοΐδης παραδέχθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί δεν ενήργησαν σωστά, επισημαίνοντας πως η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική Δικαιοσύνη.

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβαλαν και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια ενέργεια που «δεν έπρεπε να γίνει» και η οποία θα αξιολογηθεί από τα δικαστήρια.

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«Αντί να δούμε πώς θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τη Marfin, αρχίσαμε τα σενάρια»

Για την έρευνα σχετικά με τη Marfin, ο υπουργός εξήγησε ότι η συλλογή στοιχείων ξεκίνησε ήδη από το 2019. Όπως είπε, μετά την επιστροφή του στο υπουργείο το 2024, η δικογραφία ανατέθηκε στο ελληνικό FBI και στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, τα οποία προχώρησαν σε εκ νέου αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού.

«Όχι γιατί ήρθε κάποιο email», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στην πολύμηνη εργασία των αστυνομικών. «Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. Στο τέλος, όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα», δήλωσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι τα πορίσματα της έρευνας έχουν ήδη διαβιβαστεί στην ανάκριση και την Εισαγγελία, ενώ όλο το σχετικό υλικό βρίσκεται πλέον στη διάθεση των δικαστικών αρχών.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι στο παρελθόν υπήρξαν αστοχίες στη διερεύνηση της υπόθεσης, υπενθυμίζοντας ότι πρόσωπα που είχαν παραπεμφθεί το 2014 τελικά αθωώθηκαν.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με τις συλλήψεις 16 χρόνια μετά, ανέφερε ότι αντί να δούμε πώς θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, αρχίσαμε τα σενάρια.

Υπενθύμισε μάλιστα την υπόθεση Τζωρτζάτου, λέγοντας ότι είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος μετά από καταγγελίες δικαιωματιστών, όπως ανέφερε. Λίγα χρόνια μετά, πρόσθεσε ο υπουργός, αποδείχτηκε ότι ήταν δολοφόνος της 17 Νοέμβη και μάλιστα καταδικάστηκε για 5 δολοφονίες. «Ας είναι όλοι προσεκτικοί», υπογράμμισε ο κ Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος, τέλος, στην υπόθεση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. έκανε καταπληκτική δουλειά και έφτιαξε μία πρότυπη δικογραφία.