Το Dnews χορηγός επικοινωνίας στην εκρηκτική συναυλία των Helloween.

Ένα ακόμα σπουδαίο metal ραντεβού ολοκληρώθηκε στην Πλατεία Νερού την Παρασκευή 10 Ιουλίου, με τρεις χορταστικές εμφανίσεις από τρία συγκροτήματα που εκπροσωπούν διαφορετικές γενιές του είδους.

Την αρχή έκαναν οι Ashes of Ares, με τον Matt Barlow και την μπάντα του να γνωρίζουν την αποθέωση από το κοινό που συγκεντρώθηκε από νωρίς για να απολαύσει τόσο τις καλύτερες στιγμές τους όσο και κλασικά τραγούδια από την εποχή των Iced Earth, με το Vengeance Is Mine να αποτελεί ένα από τα μεγάλα highlights της βραδιάς συνολικά.

Η σκυτάλη πέρασε στους «σταυροφόρους» του κλασικού metal, τους σπουδαίους Saxon, οι οποίοι παρέδωσαν ένα ασταμάτητο set γεμάτο από τις διαχρονικές επιτυχίες που τους έχουν καθιερώσει ως μία από τις σημαντικότερες βρετανικές metal μπάντες όλων των εποχών. Το φινάλε με τα Crusader και Princess of the Night ήταν, όπως αναμενόταν, αποθεωτικό.

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Στη συνέχεια, τη σκηνή κατέλαβαν οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της βραδιάς, οι πρωτοπόροι του ευρωπαϊκού power metal, Helloween.

Με τον χαρακτηριστικό Keeper να ζωντανεύει την πορεία της μπάντας, το εντυπωσιακό show τους εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό ταξίδι στον χρόνο.

Το set περιλάμβανε όλα όσα θα περίμενε κανείς από μια γιορτή για τα 40 χρόνια τους: κλασικά και νεότερα anthems, μεγάλα highlights (Ride The Sky, Future World, I Want Out μεταξύ άλλων) και φυσικά την απόλυτη κορύφωση με το Halloween που έπαιξαν σε όλο του το μεγαλείο.