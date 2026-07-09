Οι Helloween μιλούν στο Dnews λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στο Release Athens.

Το ραντεβού μου με τον Dani Löble, τον ντράμερ των εμβληματικών Helloween δόθηκε μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Και αυτό που ξεκίνησε ως συνέντευξη, εξελίχθηκε σε μια απολαυστική κουβέντα για δύο, που έσπαγε την ησυχία της νύχτας και δεν κανείς δεν ήθελε να τελειώσει. Αυτό είναι κάτι που μπορούν πολύ καλά να καταλάβουν οι χιλιάδες φαν των Γερμανών, που θα βρεθούν στην Πλατεία Νερού, αύριο Παρασκευή 10 Ιουλίου για να τους απολαύσουν ζωντανά στο Release Athens.



Το Dnews θα είναι «παρών» ως χορηγός επικοινωνίας στη μεγάλη συναυλία των Helloween.

{https://youtu.be/B06nsl46mdE?si=REk7nPXpfN2didum}

Το πρώτο πράγμα που θέλησε να μοιραστεί ο Dani ήταν η αγάπη του για την Αθήνα και οι ελληνικές λέξεις που έχει μάθει. Για αυτό, αν τύχει να τον συναντήσετε, να προσέχετε τα λόγια σας...



«Λατρεύω την Αθήνα, όλα αυτά που μπορείς να δεις, τα αξιοθέατα, την υπέροχη ατμόσφαιρα και ενέργεια της πόλης. Κάθε χώρα, κάθε πόλη έχει τη δική της ιστορία να πει και αυτό μου αρέσει πολύ. Τα διαφορετικά πράγματα και αυτά που βλέπεις κάθε φορά που ταξιδεύεις κάπου».

Έχεις μάθει κάποια ελληνική λέξη;

Ναι, μία δύσκολη. Ξέρω το «καληνύχτα». Είναι μια από τις πιο γνωστές λέξεις που έχω μάθει, όπως και το «ευχαριστώ». Έχω μάθει και άλλες λέξεις, αλλά δεν κάνει να τις πω (γέλια).

Ποια η γνώμη σου για τους Έλληνες φαν;

Είναι τόσο τρελοί και τόσο θερμοί και αυτό είναι κάτι που θυμάμαι όσο τίποτα. Και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων της Μεσογείου, όπως στην Ισπανία, που μου θυμίζει πολύ τη Λατινική Αμερική. Ό,τι βρίσκεται κάτω από την Ελβετία, πιστεύω ότι έχει κάτι latin, όλος ο νότος της Ευρώπης.

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Υπάρχει μια τρέλα, ένα απίστευτο πάθος και είναι κάτι που μου αρέσει πραγματικά. Το βλέπεις στα μάτια τους, βλέπεις πόσο απολαμβάνουν τη μουσική, στο βορρά είναι διαφορετικά. Εκτός από τους Φινλανδούς που είναι τρελοί γιατί είναι απίστευτα μεθυσμένοι.

Οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, οι Έλληνες, απολαμβάνουν τη μουσική, το γκρουπ. Είναι αληθινοί, είναι παθιασμένοι και μπορείς να νιώσεις την τρέλα τους για τη μουσική και την αγάπη τους για εμάς και αυτό μας ενθουσιάζει. Έχουν το ίδιο πάθος για εμάς εδώ και 40 χρόνια και αυτό μας βοηθάει. Τους ευχαριστούμε πραγματικά. Πάντα μας αρέσει όταν ερχόμαστε νότια, όπως στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα.

Άρα, παίζετε πρώτα για εσάς ή για τους θαυμαστές σας;

Για εμάς... πρώτα παίζουμε για εμάς. Θα ήταν λάθος να συμβαίνει το αντίθετο. Μας αρέσει να παίζουμε καλές μουσικές, heavy metal μουσική και τα τραγούδια των Helloween, να το απολαμβάνουμε πρώτα εμείς και να το μεταδίδουμε στον κόσμο που μας βλέπει, να παίζουμε καλή μουσική. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. να βλέπεις τον μουσικό να αγαπάει τον ρυθμό, το μουσικό όργανο που παίζει και τον ήχο που βγάζει. Και όσο περισσότερο το απολαμβάνει ο μουσικός, τόσο θα αρέσει και στον κόσμο. Οπότε σίγουρα δεν παίζω πρώτα για τους φαν, παίζω για τον εαυτό μου.

Είναι σαν «Άγιο Δισκοπότηρο» για εμένα, το να παίζω κάθε βράδυ όσο καλύτερα μπορώ και να τα δίνω όλα στη σκηνή. Η μουσική και τα ντραμς που παίζω αξίζουν το καλύτερο που μπορώ να δώσω ώστε να το απολαύσω κι εγώ, να δώσω το καλύτερο αποτέλεσμα και να συνδεθώ με το πάθος του κόσμου, να δώσω και να πάρω.

{https://youtu.be/FjV8SHjHvHk?si=-Ihusjt8AvtTnrIs}

Παίζεις με τους Helloween για σχεδόν 20 χρόνια. Πώς είναι να είσαι μέλος αυτής της μπάντας?

Ναι, 21 χρόνια. Είναι φανταστικό! Όταν είσαι σε μια μπάντα όπως οι Helloween, χρειάζεται να τα δίνεις όλα, πρέπει να ρίξεις πολλή και σκληρή δουλειά. Είναι δύσκολα, αλλά είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Δηλαδή, ταξιδεύεις σε όλο τον κόσμο, παίζεις υπέροχη heavy metal μουσική. Αυτή είναι η μουσική μου. Αυτή έγινε η μπάντα μου. Και κάθε τραγούδι που παίζω, το αγαπώ πραγματικά, κάθε νότα που παίζουμε ή που πρόκειται να παίξουμε, βγαίνει από τα βάθη της καρδιάς μας και είναι τιμή μου και όνειρο να είμαι σε μια εμβληματική μπάντα όπως οι Helloween. Να μπορώ να ταξιδεύω στον κόσμο, να έχουμε θαυμαστές παντού, μέχρι την Αυστραλία, οπουδήποτε. Να παίζουμε όπου θέλουμε, να βρίσκουμε παντού φαν των Helloween, είμαι ειλικρινά ευγνώμων για αυτό. Και κάνουμε τα πάντα για διασφαλίζουμε αυτό το όνειρο, αυτό το δώρο που μας έχει δοθεί.

Νιώθετε ότι πλέον δεν έχετε να αποδείξετε τίποτα.

Έχουμε γίνει πιο ώριμοι. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχουμε σκοτώσει τους δράκους μας, τα πάμε πολύ καλά μεταξύ μας, γιατί έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ωριμάσει. Έχουμε αποδεχτεί ο ένας τον άλλον, δίνουμε χώρο ο ένας στον άλλον όποτε τον χρειάζεται ο καθένας, σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε βρει τον τρόπο να ερχόμαστε σε επαφή με το παιδί που έχουμε μέσα μας και αυτό είναι ένας είδος σοφίας, να γνωρίζεις το παιδί που υπάρχει εσωτερικά, από πού έρχεται, για ποιο λόγο ουρλιάζει. Όσο πιο καλά επικοινωνείς μαζί του, τόσο πιο καλά αντιδράς, σαν ένας ώριμος άνθρωπος. Είμαι 53 ετών και πλέον αντιδρώ και φέρομαι ως ένας 53χρονος άνδρας. Αυτή είναι η διαφορά με το παρελθόν, αυτό είναι το νόημα. Όσο μεγαλώνεις, τόση περισσότερη σοφία και εμπειρία αποκτάς.

Άρα, απολαμβάνουμε περισσότερο όσα κάνουμε τώρα από ό,τι στο παρελθόν που έπρεπε να σκοτώσουμε όσους δράκους μπορούσαμε. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει και απολαμβάνουμε την μπάντα περισσότερο. Είναι σαν τον Φοίνικα που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του.

Το συγκρότημα έχει γίνει μεγαλύτερο από ποτέ, παίζουμε σε μεγάλα, προγραμματισμένα venues με 10.000 - 50.000 κόσμο, ακόμα και στην Ευρώπη. Και αυτό είναι σπουδαίο, είναι σπουδαίο να το αισθάνεσαι και το εκτιμούμε πραγματικά.

Ποια είναι η πιο απίστευτη στιγμή για τους Helloween;

Υπάρχουν τόνοι από πράγματα. Αλλά, για εμένα, το πιο κορυφαίο ήταν όταν γυρίσαμε από το Budokan. Είμαστε η πρώτη γερμανική μπάντα που έπαιξε στο Budokan στο Τόκιο. Εκεί γράψαμε και ένα live DVD. Το ότι παίξαμε εκεί έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία μου και όνειρο. Αν μου έλεγε κάποιος, όταν ήμουν παιδί, ότι «Θα έρθει η μέρα που θα παίζεις στο Budokan», θα του έλεγα «Άντε παράτα με». Είναι περισσότερο από όνειρο και έγινε πραγματικότητα.

Θυμάμαι, όταν γυρίζαμε πίσω, είχα πει στον Sasha [Gerstner], «Αν το αεροπλάνο πέσει αυτή τη στιγμή, να ξέρεις δεν με νοιάζει».

Ήταν πραγματικά μια σημαντική ημέρα. Βγήκαμε με τα παιδιά στη σκηνή και ζήσαμε αυτό το όνειρο που ονομάζεται Budokan.

Προέρχομαι από το νότο της Γερμανίας και τη βόρεια Ελβετία, ήμουν ένα μικρό παιδί από μια μικρή κωμόπολη με 500 κατοίκους και ξαφνικά βρίσκομαι στο Budokan. Πόσο τρελό είναι αυτό! Και είμαι με μια από τις πιο αγαπημένες μου μπάντες, τους Helloween, παίζοντας τη μουσική που γουστάρω Tεράστιο όνειρο!

{https://youtu.be/23Cca-7UX-E?si=hyWsOlzqmLozlD4d}

Ποιο είναι το πιο τρελό πράγμα που έχουν πει για τους Helloween;

Είναι κάτι πρόσφατο και ήταν η πιο περίεργη στιγμή στην καριέρα μου. Ξαφνικά με πήραν από το management και με ρώτησαν «Danny, είσαι καλά;».

Τα έχασα. Τα sites είχαν γράψει ότι «ο Danny πέθανε». Ότι σκοτώθηκα σε ένα τροχαίο δυστύχημα, παντού στα social media έλεγαν ότι πέθανα κλπ. Ήταν κάπως περίεργο συναίσθημα όλο αυτό, να βλέπω ότι ανακοινώνουν τον θάνατό μου. Στην αρχή το διασκέδασα, αλλά μετά δεν ήταν και τόσο αστείο γιατί με επηρέασε. Έτσι, πήρα το management και τους ζήτησα να κάνουν κάτι, γιατί έπαψε να έχει πλάκα, δεν είχε καθόλου πλάκα για την οικογένειά μου και οι αναρτήσεις με τον θάνατό μου είχαν πλημμυρίσει τα social media. Είμαι ακόμα εδώ, είμαι ζωντανός, οπότε ήταν μια σοκαριστική στιγμή για εμένα, με στεναχώρησε αν και στην αρχή το πήρα στο χαβαλέ. Ήταν τρελό και πολύ παράξενο συναίσθημα, δεν κάνω πλάκα.

Υπάρχει κάποια ταινία ή σειρά που θα ήθελες να είχε τη μουσική των Helloween;

Καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Θυμάμαι ότι το Ιf I Could Fly έχει χρησιμοποιηθεί κάπου, δεν θυμάμαι πού. Σε μια ταινία του Χόλιγουντ ήταν και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε. Αλλά μου αρέσει η ερώτηση, γιατί σκέφτομαι ταινίες που μου αρέσουν. Ναι, θα ήθελα στο Rocky! Στο Rocky 1! Tέλειο θα ήταν. Και συγκεκριμένα, εκεί που κερδίζει τον πρώτο του αγώνα με τον Apollo Greed και συγχρόνως να βλέπουμε έναν αετό να πετάει ελεύθερος στον ουρανό και να ακούγεται το Master of the Rings ή το καινούριο μας τραγούδι, Giants On The Run. Θα ήταν πολύ κουλ!

Θα ήταν τρελό να ακούμε ένα από τα καινούρια μας τραγούδια σε μια ταινία, τέλεια ιδέα! Ίσως θα έπρεπε να το κάνουμε, ίσως θα έκανε τον Σταλόνε να γυρίσει το επόμενο Rocky!

{https://youtu.be/nU3TjTL2vdQ?si=lKkZDRhOVQJwVZVm}

Tι θα παίξετε στην Αθήνα στο Release Athens;

Εκτός από ντραμς; Εγώ ίσως ένα φανταστικό drum solo. Δεδομένου ότι είναι φεστιβάλ με ανάλογη διάρκεια, θα παίξουμε μια επιγολή από όσα παίζουμε στην περιοδεία μας. Ίσω να βάλουμε μερικά νέα τραγούδια, αλλά οι φαν περιμένουν ένα best of από τα 40 χρόνια μας. Όπως συμβαίνει πάντα, κάποιοι μπορούν να έχουν παράπονο, ότι δεν παίξαμε αυτό και το άλλο... Ακόμα και τέσσερις ώρες να παίζουμε, πάντα κάποιος θα έχει παράπονο ότι δεν ήταν αρκετό. Θα τα συνδυάσουμε όλα, παλιά και καινούρια που ταιριάζουν πολύ καλά μεταξύ τους.

Αντιμετωπίζουμε τις συναυλίες μας πάντα, σαν μια ιστορία που θα πεις. Σαν μια ολοκληρωμένη εικόνα που πρέπει να δεις. Προσπαθούμε να φτιάξουμε και να παίξουμε μια όμορφη ιστορία 40 χρόνων στους φαν.



Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται εδώ:

https://www.releaseathens.gr/event/helloween-2026/