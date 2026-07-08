Η Ιωάννα Πηλιχού σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Ιωάννα Πηλιχού, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τη ζωή της και την καριέρα της, περιγράφοντας μάλιστα τη δική της εμπειρία από την κακοποιητική συμπεριφορά που δέχθηκε από γιατρό λίγο μετά την ενηλικίωσή της.

Η ηθοποιός, μίλησε παράλληλα για το ρόλο της «Εύας» στην διαχρονική σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές του εαυτού της.

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, όταν ήταν περίπου 19 ετών, περιέγραψε την αντίδρασή της όταν αντιλήφθηκε ότι γιατρός αποπειράθηκε να την κακοποιήσει:

«Πήγε να με κακοποιήσει. Δεν ολοκληρώθηκε, προφανώς. Ήμουν μόλις είχα ενηλικιωθεί ουσιαστικά, στα 18 – 19, ήταν μία απόπειρα. Εκεί με βοήθησε ο στίβος, γιατί πήδηξα από δύο κρεβάτια και έτρεξα, έφυγα», τόνισε αρχικά η ηθοποιός.

Με αφορμή τη συζήτηση, στάθηκε στην έννοια της κακοποίησης αναφέροντας ορισμένες διαφοροποιήσεις που παρατηρεί με την πάροδο των ετών: «Παλιά νομίζω ότι δεν τολμούσαν να μιλήσουν για αυτά. Δεν θεωρούσες καν ότι κάποιος θα σε πιστέψει. Ειδικά αν ήταν κάποιος που ήταν στα φώτα, ή είχε ‘εξουσία’, είχε δύναμη στο χώρο που κινείται, νομίζω ότι δεν θα περίμενες καν ότι κάποιος θα σε πιστέψει. Τώρα νομίζω ότι έχουμε πιο ευήκοα ώτα».

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Η ηθοποιός αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του εαυτού της

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ιωάννα Πηλιχού, μίλησε για άγνωστες πτυχές του εαυτού της, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που εκφράζεται εύκολα, ιδιαίτερα σε δημόσιο λόγο:

«Γενικώς, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μιλάει εύκολα. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μην τα έχω συζητήσει με κανέναν, που μπορεί να μην έπρεπε να είναι έτσι, γιατί μπορεί να έπρεπε να έχουν τιμωρηθεί κάποιοι άνθρωποι. Ως προς τις κρίσεις άγχους, ένιωσα εντάξει να μιλήσει, περισσότερο για να το κακοποιήσω… Μπορείς να ζήσεις με αυτό… Μάλλον είναι ζητούμενο το να μιλάμε, γιατί μετά σωματοποιούνται κάποια πράγματα, σε άγχη, σε θέματα υγείας. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζω το γεγονός ότι δεν είναι πολύ εύκολο να μιλάς για όλα. Υπάρχουν όμως πράγματα που θα ήθελα να έχω μιλήσει εκεί που έπρεπε και όταν έπρεπε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djt1on0exfbt?integrationId=40599y14juihe6ly}