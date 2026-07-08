Με ειλικρίνεια και συγκίνηση, η Κατερίνα Βρανά συνεχίζει να μιλά για την πορεία της, αναδεικνύοντας όχι μόνο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και τη δύναμη που έχει βρει μέσα από αυτές. -

Η Κατερίνα Βρανά μίλησε ανοιχτά για τη μεγάλη δοκιμασία που πέρασε μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε στη Μαλαισία, αλλά και για τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της η νέα πραγματικότητα.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό HELLO, η αγαπημένη stand-up comedian αναφέρθηκε στις οικονομικές δυσκολίες, στις καθημερινές προκλήσεις, αλλά και στις προσωπικές της ανασφάλειες μετά το σηπτικό σοκ που υπέστη, μια εμπειρία που σημάδεψε την πορεία της.

Αυξημένα τα έσοδα για την υποστήριξή της

Η ίδια αποκάλυψε πως, παρά το γεγονός ότι έχει επιστρέψει στη δουλειά της, τα έξοδα που απαιτούνται για την υποστήριξή της παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένα. Όπως εξήγησε, χρειάζεται βοήθεια στην καθημερινότητά της, καθώς η όρασή της δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως, ειδικά τις βραδινές ώρες, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις θεραπείες που είναι απαραίτητες για την αποκατάστασή της.

Η ίδια τόνισε πως ο πρώτος χρόνος μετά την περιπέτεια της υγείας της ήταν ιδιαίτερα δύσκολος οικονομικά, ωστόσο η στήριξη που έλαβε από την οικογένεια, τους φίλους, τους συναδέλφους της και το κοινό της ήταν καθοριστική. Όπως ανέφερε, η αγάπη και η συμπαράσταση του κόσμου τής έδωσαν δύναμη και την έκαναν να αισθανθεί πως δεν ήταν μόνη σε αυτή τη μάχη.

Παράλληλα, η γνωστή κωμικός μίλησε και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας πως μετά την περιπέτεια υγείας της δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τις αλλαγές στην εικόνα και στη λειτουργικότητα του σώματός της. Όπως εξομολογήθηκε, η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν να δει ξανά τον εαυτό της με αυτοπεποίθηση και να συμφιλιωθεί με τη νέα της πραγματικότητα.

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Η ίδια παραδέχτηκε πως ένιωθε ανασφάλεια σχετικά με το αν κάποιος θα μπορούσε να τη δει ερωτικά, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει, όμως μια σχέση που έκανε μετά την περιπέτειά της τη βοήθησε σημαντικά. Όπως ανέφερε, ο άνθρωπος που βρέθηκε δίπλα της αντιμετώπισε την κατάσταση με απόλυτη φυσικότητα και χωρίς προκαταλήψεις, κάτι που λειτούργησε υποστηρικτικά για την ίδια.