Η Κατερίνα Βρανά μίλησε για την περιπέτεια που βίωσε στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, δηλώνοντας ότι αρχικός της σκοπός δεν είναι να κινηθεί νομικό.

Μέσα από μία ανάρτησής της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Κατερίνα Βρανά εξέφρασε την δυσαρέσκειά της προς το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις για τα άτομα με αναπηρία.

Στο σχετικό βίντεο περιέγραψε τα όσα βίωσε εκεί, ενώ λίγες ημέρες αργότερα μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δηλώνοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθεί να τις αντιμετωπίζει με χιούμορ κάτι που δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη φορά.

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Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, σε σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε στον αέρα του «Happy Day» η Κατερίνα Βρανά, εξήγησε ότι αρχικά δεν θα ήθελε να κινηθεί νομικά:

«Τι δεν έγινε; Δεν είχαν αμαξίδιο, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ για να αλλάξω πτήση, έπρεπε να περπατήσω από κισσέ σε κισσέ γιατί δεν είχαν αμαξίδιο… Όταν έφτασα δεν ήρθε το αμαξίδιό μου, έφτασε την επόμενη ημέρα και έχει σπάσει. Αρχικά όχι, θα ήθελα να αποφύγω το νομικό, αλλά θα ήθελα να μου πουν από μόνοι τους συγγνώμη, πάρτε ένα εκατομμύριο», κατέληξε με χιούμορ.

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