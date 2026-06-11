Η απάντηση της Κατερίνας Γερονικολού σε σχόλια που δέχτηκε ύστερα από δηλώσεις του Γιάννη Τσιμιτσέλη.

Με τον δικό της τρόπο επέλεξε να απαντήσει η Κατερίνα Γερονικολού σε σχόλια που δέχτηκε για το γεγονός ότι δεν μαγειρεύει στο σπίτι, κάνοντας μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στις αρχές του Ιουνίου, ανέφερε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και συνηθίζουν να έχουν φαγητό από μία συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία συνεργάζονται.

Η ηθοποιός, μέσω της ανάρτησής της, θέλησε να απαντήσει σε αρνητικά σχόλια, διαχωρίζοντας τη δική της οπτική.

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε, απεικονίζεται η ίδια μπροστά από σκηνικό που δημιουργήθηκε με την τεχνητή νοημοσύνη, να φοράει ποδιά και να βρίσκεται μέσα στην κουζίνα. Μία φωτογραφία που σκοπό είχε να θυμίζει μία άλλη εποχή.

Στο μακροσκελές κείμενο που επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία, έγραψε χαρακτηριστικά: «Το «σπιτικό» μου δεν είναι η μαγειρική. Η οικογένεια, η θαλπωρή ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό, δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφεις στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο οι μυρωδιές από τα γεμιστά. Μπορεί βέβαια να είναι ΚΑΙ αυτό! Όλες οι δεξιότητες είναι αξιοθαύμαστες και καλοδεχούμενες. Αλλά σε μια κοινωνία που οι γυναίκες εργαζόμαστε, όσο οι άντρες δεν προλαβαίνουν να είναι ενεργοί στο σπίτι, άλλο τόσο δεν προλαβαίνουν οι γυναίκες, πόσο μάλλον οι μαμάδες».

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«Το «ωραίο φύλο» πρέπει να είναι ακριβώς αυτό: ωραίο, χαμογελαστό, επιθυμητό και παράλληλα να σκουπίζει, να συγυρίζει, να βάζει πλυντήρια, να τρέχει να αγοράζει προμήθειες, να πηγαινοφέρνει τα παιδιά, να προσφέρει τα πάντα. Ναι, και ψυχολογική στήριξη σε όλους. Να είναι «εδώ». Όταν δεν προλαβαίνει είναι ελαττωματικό προϊόν. Όταν ο άντρας δεν προλαβαίνει είναι γιατί είναι πηγμένος στη δουλειά και στρεσαρισμένος. Να τον αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει στον καναπέ».

«Είχε δύσκολη μέρα. Το σπίτι ΜΑΣ είναι ευθύνη και των δυο ΜΑΣ. Μην κάνουμε κριτική ο ένας στον άλλο που δεν προλαβαίνουμε. Να κατανοούμε και να αντέχουμε την πραγματικότητα που -ειδικά για κάποιους που δεν έχουν τους πόρους- είναι αδυσώπητη. Δεν είμαστε εχθροί τα δύο φύλα, αλλά αγόρια, όταν δεν κάνεις κάτι για το σπίτι σου, αναγκαστικά πρέπει να το κάνει το άλλο σου μισό».

«Ο χρόνος σου εναντίον του χρόνου μου. Όλοι παλεύουμε για μια καλύτερη ζωή, ας αφήσουμε τον καθένα μας να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Τι λέτε να μας επιτρέψουμε να ζήσουμε ανενόχλητα;».

«*η φωτογραφία τραβήχτηκε για την παράσταση «του Αγοριού Απέναντι», που αναπαριστά μια εποχή 60 χρόνια πίσω, όπου τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Άλλοτε με νοσταλγία, άλλοτε σατιρίζοντας δείχνει το πόσο αλλιώς ήταν τα πράγματα τότε. Πόσο αλλιώς αλήθεια;».