Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για τη στιγμή που η εξάντληση και η συνεχής εργασία την οδήγησε στο να διαταραχθεί η υγεία της.

Την τρομακτική στιγμή που κινδύνευσε η υγεία της λόγω εξάντλησης θυμήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο podcast SmartLess.

Η ηθοποιός και ερμηνεύτρια, μιλώντας για τα πρώτα βήματά της στην καριέρα της, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο πιέστηκε τόσο σωματικά όσο και ψυχικά λόγω του εξαντλητικού προγράμματος που ακολουθούσε.

Όπως εξήγησε, το πρόβλημα με την όρασή της προέκυψε ύστερα από 98 ημέρες συνεχούς εργασίας, καθώς εκείνη την εποχή, στις αρχές του 2000, πραγματοποιούσε γυρίσματα για την ταινία «Enough» και μόλις είχε ολοκληρώσει το δεύτερο άλμπουμ της «J.Lo».

Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, θυμήθηκε: «Όταν έκανα το Enough, νομίζω ότι είχα κάνει τέσσερις ταινίες στη σειρά και είχα ηχογραφήσει το δεύτερο άλμπουμ μου ή κάτι τέτοιο, δηλαδή το άλμπουμ JLo, το οποίο ήταν πραγματικά μεγάλο. Και δούλευα, είχα γυρίσματα κάθε μέρα, καταλαβαίνετε, όλες τις ώρες. Και μετά πήγαινα στο στούντιο το βράδυ και τα σαββατοκύριακα είχα εκδηλώσεις ή γυρίσματα βίντεο ή οτιδήποτε άλλο. Και θυμάμαι να μην έχω συνειδητοποιήσει ότι είχα δουλέψει περίπου 98 συνεχόμενες μέρες χωρίς να πάρω ούτε μία μέρα άδεια».

Όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα στο people.com, η 56χρονη πλέον ηθοποιός αντιλήφθηκε την εξάντληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και, τελικά, επιστρέφοντας στο καμαρίνι της, συνειδητοποίησε ότι όρασή της έχει μειωθεί:

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«Επέστρεψα στο λυόμενο, κάθισα και, ξαφνικά, απλά δεν μπορούσα να δω. Ήταν σχεδόν σαν να μην μπορούσα να δω καθαρά, σαν κάτι να πέρασε πάνω από τα μάτια μου, και δεν μπορούσα να κουνηθώ… Πήγαμε στο νοσοκομείο. Εκεί, ρώτησα τον γιατρό: ‘Μήπως τρελαίνομαι;’ Και εκείνος μου απάντησε ότι όχι, δεν τρελαίνομαι», θυμήθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ.

Κλείνοντας, τόνισε ότι αυτό προκλήθηκε λόγω εξάντλησης.