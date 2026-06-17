Ο Τζέρεμι Κλάρκσον ανακοίνωσε τα νέα σε επεισόδιο της τελευταίας του τηλεοπτικής σειράς «Clarkson's Farm» την Τετάρτη.

Μία από τις πιο διάσημες φιγούρες της βρετανικής τηλεόρασης, ο παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του σόου του ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Ο ίδιος ανακοίνωσε τα νέα σε επεισόδιο της τελευταίας του τηλεοπτικής παραγωγής «Clarkson's Farm» την Τετάρτη. Άγνωστο παραμένει πότε έγινε το γύρισμα του επεισοδίου αλλά το τηλεοπτικό ριάλιτι γυρίστηκε το 2024 και 2025. Ο 66χρονος Κλάρκσον φαίνεται στο επεισόδιο να λέει στους Κάλεμπ Κούπερ και Τσάρλι Άιρλαντ, που εμφανίζονται συχνά στο σόου, τα νέα. Και οι δύο σοκάρονται.

Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear δεν διευκρίνισε το στάδιο του καρκίνου στο οποίο έχει διαγνωσθεί αλλά το περιέγραψε ως «επιθετικό» ενώ ξεκαθάρισε πως μέρος του προστάτη του αφαιρέθηκε στο πλαίσιο της θεραπείας.

«Εξαφανίστηκα την προηγούμενη εβδομάδα και έκανα βιοψία, και είναι καρκίνος και είναι επιθετικός αλλά είναι πολύ νωρίς» είπε ο Κλάρκσον τονίζοντας πως το ξέρει από τον Μάιο.

«Υπόσχομαι πως θα είμαι καλά» είπε και ανακοίνωσε ότι θα απέχει για λίγο καιρό. Ο Κούπερ είπε στον Κλάρκσον να προσέχει τον εαυτό του ενώ του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DZp7njIsYtb/?hl=el}

Σε μία άλλη συζήτηση με τον τον Κούπερ ο Κλάρκσον τού είπε πως «ο προστάτης, το 10% πέθανε, και στο 10% είναι εκεί που είναι ο καρκίνος» ενώ το επεισόδιο τελείωσε με τον Κλάρκσον στο κρεβάτι ενός νοσοκομείου για την επικείμενη θεραπεία του.

«Ξεκινήσαμε την 5η σεζόν με εμένα σε κρεβάτι νοσοκομείου, και τώρα είμαστε στο τέλος της 5ης σεζόν και είμαι ξανά πίσω στο νοσοκομείο. Κάποιο μέρος της θεραπείας πήγε λίγο στραβά και έτσι θα είμαι εδώ για λίγο καιρό. Δεν έχω καθόλου όρεξη, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Αλλά αν πάνε όλα καλά, θα τα πούμε στην 6η σεζόν και αν όχι, δεν θα τα πούμε. να προσέχετε» είπε ο Κλάρκσον και αποχαιρέτισε το κοινό.

Το απόγευμα της Τρίτης, ο Κλάρκσον λίγες ώρες πριν την προβολή του διπλού επεισοδίου ανάρτησε ένα βίντεο στον λογαριασμό του στο Instagram όπου προειδοποιούσε τους φανς ότι είναι θα είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσει.

{https://www.youtube.com/watch?v=XIh1KZneN6A}

Η υγεία του παρουσιαστή του Grand Tour ήταν βασικό θέμα της 5ης σεζόν του προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε με τον Κλάρκσον να συζητά μια επέμβαση καρδιάς στην οποία είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2024. Τότε, έγραψε στη στήλη του για τους Sunday Times ότι «από τις αρτηρίες που τροφοδοτούσαν την καρδιά μου με θρεπτικό αίμα, η μία ήταν εντελώς φραγμένη και η δεύτερη από τις τρεις κατευθυνόταν προς την ίδια πορεία». Είπε ότι του τοποθετήθηκε στεντ.

Ο Κλάρκσον είναι μια από τις πιο διάσημες τηλεοπτικές προσωπικότητες στη Βρετανία και είναι έγινε ιδιαίτερα γνωστός όταν ηγήθηκε της εξαιρετικά επιτυχημένης σειράς Top Gear στο BBC μεταξύ 2002 και 2015. Με τους συμπαρουσιαστές του Ρίτσαρντ Χάμοντ και Τζέμς Μέι παρουσίασαν στη συνέχεια ένα ακόμα σόου για την Amazon, το Grand Tour.

{https://www.youtube.com/shorts/5VguZrMZrrg}

Το 2021, ξεκίνησε το «Clarkson's Farm» μία σειρά ριάλιτι όπου το κοινό παρακολουθεί την προσπάθειά του να λειτουργήσει τη δική του φάσμα στο Cotswolds.Το σόου έχει τεράστια επιτυχία και ολοκλήρωσε μόλις την 5η σεζόν. Ο ίδιος παρουσιάζει επίσης το Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος.

Με πληροφορίες του BBC