Η μεταγραφή του αναμένεται να αγγίξει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με τον Παναθηναϊκό να προχωρά σε μια σημαντική επένδυση για την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η μεταγραφή του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της θέσης του τερματοφύλακα, καθώς ο Ινιάκι Πένια αναμένεται την Κυριακή (21/06/2026) στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τους «πράσινους».

Ο 27χρονος Ισπανός γκολκίπερ έχει ήδη συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό και απομένουν πλέον μόνο οι τυπικές διαδικασίες για την επισημοποίηση της μεταγραφής του. Με την άφιξή του στην Ελλάδα θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Ο Πένια προέρχεται από μια ιδιαίτερα ενεργή σεζόν με την Έλτσε, ενώ στο παρελθόν έχει καταγράψει σημαντικές παραστάσεις με τη φανέλα της FC Barcelona, μετρώντας συνολικά 45 συμμετοχές, εμπειρία που αποτέλεσε βασικό στοιχείο στην επιλογή του από το «τριφύλλι».