Ποιοι θα δουν πρώτοι χρήματα στους λογαριασμούς τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για τις συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 και την καταβολή τους έχει ξεκινήσει, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται την Τετάρτη 26 Αυγούστου.

Πρώτοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι των πρώην ταμείων μη μισθωτών, καθώς και οι δικαιούχοι συγκεκριμένων κατηγοριών κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Στις 26 Αυγούστου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016. Την ίδια ημέρα θα πιστωθούν και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

Η δεύτερη φάση των πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και αφορά τους συνταξιούχους που προέρχονται από τα πρώην ταμεία μισθωτών. Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι δικαιούχοι καλούνται να γνωρίζουν το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών ανά ασφαλιστικό φορέα, προκειμένου να προγραμματίσουν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους για τον μήνα Σεπτέμβριο.

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Και όπως συμβαίνει κάθε μήνα, οι συντάξεις αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας:

Οι συντάξεις που θα πληρωθούν στις 26 Αυγούστου αναμένεται να πιστωθούν από το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου.

Οι συντάξεις που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Να σημειωθεί πως η ακριβής ώρα πίστωσης διαφέρει ανά τράπεζα, ωστόσο στις περισσότερες περιπτώσεις οι καταθέσεις ολοκληρώνονται από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, δίνοντας στους συνταξιούχους τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα χρήματά τους.