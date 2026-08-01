Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το ολοένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των τιμών της αγοράς ακινήτων και της πραγματικής οικονομικής δυνατότητας των πολιτών για τις φοιτητικές κατοικίες.

Σε πλήρη αντίθεση με την οικονομική πραγματικότητα των ελληνικών νοικοκυριών κινείται η αγορά φοιτητικής κατοικίας, καθώς τα ενοίκια των μικρών διαμερισμάτων συνεχίζουν να αυξάνονται, με τα ανακαινισμένα ακίνητα να κοστίζουν έως και 30% περισσότερο σε σχέση με τα μη ανακαινισμένα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Eurostat, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Βουλγαρία, ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης (PPS), το οποίο υπολείπεται κατά 32% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει το ολοένα μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των τιμών της αγοράς ακινήτων και της πραγματικής οικονομικής δυνατότητας των πολιτών. Για χιλιάδες οικογένειες που αναζητούν φοιτητική στέγη, η επιλογή ενός ανακαινισμένου διαμερίσματος συνεπάγεται πλέον σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Spitogatos.gr, στις περιοχές με υψηλή φοιτητική ζήτηση, όπως το Γκύζη και το Πεδίον του Άρεως, τα ανακαινισμένα διαμερίσματα ενοικιάζονται κατά μέσο όρο 28,3% ακριβότερα από τα μη ανακαινισμένα. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 13,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έναντι 10,6 ευρώ ανά τ.μ., γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 680 ευρώ για ένα διαμέρισμα 50 τ.μ., έναντι 530 ευρώ για ένα αντίστοιχο μη ανακαινισμένο.

Υψηλές διαφορές καταγράφονται και στα Πατήσια, όπου το «καπέλο» φτάνει το 25%, ενώ στη Δάφνη και την Καλλιθέα οι αποκλίσεις περιορίζονται στο 16,2% και 14,2% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Νίκαια εξακολουθεί να προσφέρει τις χαμηλότερες ζητούμενες τιμές για μικρές κατοικίες, αποτελώντας μία από τις οικονομικότερες επιλογές για φοιτητές.

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Παράγοντα διαμόρφωσης των τιμών αποτελεί και η ποιότητα της ανακαίνισης, καθώς αρκετές κατοικίες χαρακτηρίζονται ως «ανακαινισμένες» έπειτα από περιορισμένες παρεμβάσεις, όπως ένα βάψιμο ή η αντικατάσταση ειδών υγιεινής. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αξιολογούν προσεκτικά την πραγματική κατάσταση του ακινήτου πριν αποδεχθούν το υψηλότερο ενοίκιο.

Ταυτόχρονα, η προσφορά ανακαινισμένων κατοικιών αυξάνεται σταθερά. Στα Εξάρχεια, το 76% των διαθέσιμων προς ενοικίαση διαμερισμάτων είναι ανακαινισμένο, ενώ ακολουθούν η Δάφνη με 74%, το Παγκράτι και τα Σεπόλια με 73%. Η αύξηση του αριθμού των ανακαινισμένων ακινήτων ενισχύει τον ανταγωνισμό και, μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών.