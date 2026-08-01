Από τα αγροτεμάχια κάνει πρεμιέρα το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να ενεργοποιεί το επόμενο διάστημα την πρώτη φάση της ψηφιακής πλατφόρμας που φιλοδοξεί να δημιουργήσει για πρώτη φορά μια ενιαία βάση δεδομένων για την ακίνητη περιουσία.

Η αρχική εφαρμογή στο νέο Μητρώο Ακινήτων θα αφορά τις αγροτικές εκτάσεις, μέσω της διασύνδεσης του Ε9 με το Ελληνικό Κτηματολόγιο και το ΟΣΔΕ, με στόχο τον εντοπισμό λαθών, παραλείψεων και αναντιστοιχιών στα στοιχεία των ιδιοκτησιών.

Το Dnews.gr χαρτογραφεί μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις το πως θα λειτουργεί το Μητρώο:

1.Από πού ξεκινά η εφαρμογή του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ);

Η πρώτη φάση του ΜΙΔΑ αφορά τα αγροτεμάχια, με τη διασύνδεση του Ε9, του Κτηματολογίου και του ΟΣΔΕ.

2. Τι θα πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες αγροτικών ακινήτων;

Θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στο ΜΙΔΑ και, εφόσον διαπιστώσουν αποκλίσεις, να τα διορθώσουν μέσω του Ε9.

3. Πώς θα πραγματοποιούνται οι έλεγχοι στις αγροτικές εκτάσεις;

Μέσω διασταυρώσεων με τα γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου και αξιοποίησης δορυφορικών απεικονίσεων για την επιβεβαίωση της πραγματικής θέσης και χρήσης των εκτάσεων.

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4. Ποιος είναι ο στόχος των διασταυρώσεων;

Να εντοπιστούν ανακριβείς δηλώσεις ακινήτων, αδήλωτα εισοδήματα, λάθη στον ΕΝΦΙΑ, καθώς και περιπτώσεις παράνομης είσπραξης επιδομάτων και αγροτικών ενισχύσεων.

5. Πότε αναμένεται να συνδεθούν οι αγροτικές ενισχύσεις με το ΜΙΔΑ;

Εφόσον ολοκληρωθεί ομαλά η απογραφή και οι διασταυρώσεις, οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων του Οκτωβρίου θα βασιστούν στα στοιχεία του ΜΙΔΑ.

6. Τι πληροφορίες θα περιλαμβάνει ο ψηφιακός φάκελος κάθε ακινήτου;

Θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως το είδος, την επιφάνεια, τη θέση, τη χρήση, τον ΑΤΑΚ, τον ΚΑΕΚ, καθώς και τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης.

7. Τι αλλάζει για τα μισθωμένα ακίνητα;

Οι δηλώσεις μίσθωσης και λύσης μίσθωσης θα υποβάλλονται απευθείας στο ΜΙΔΑ, ενώ οι ιδιοκτήτες θα δηλώνουν και τον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) στον οποίο καταβάλλεται το ενοίκιο.

8. Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για ανακριβείς ή εκπρόθεσμες δηλώσεις;

Προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για εκπρόθεσμες δηλώσεις, το οποίο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ όταν οι ανακρίβειες οδηγούν σε παράνομη είσπραξη επιδομάτων ή αγροτικών ενισχύσεων, ενώ οι αγρότες κινδυνεύουν ακόμη και με απώλεια των ενισχύσεων του ΟΣΔΕ.