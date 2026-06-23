«Η απόφαση για τη μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις στη δημοσιότητα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια». Ο πρωθυπουργός περιέγραψε το Κτηματολόγιο ως «μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουμε τις παθογένειες της διαφθοράς και αδιαφάνειας από το παρελθόν», προσθέτοντας ότι «στόχος είναι να τις αντιμετωπίσουμε όλες μέχρι το 2030».

«Θα δούμε εξελίξεις προς την κατεύθυνση ότι οι παρεμβάσεις πχ στον οικοδομικό κανονισμό θα είναι στέρεες και θα εξυπηρετούν ταυτόχρονα και την έννοια του περιβάλλοντος και την ανάγκη της χώρας σήμερα να αντικαταστήσει ένα κτιριακό υπόθεμα το οποίο είναι παλιό και ταλαιπωρημένο», πρόσθεσε.

Πολεοδομίες

«Όταν οι κανόνες είναι ξεκάθαροι εκλείπει ο λόγος μια υπηρεσία να είναι αντικείμενο μικροπιέσεων. Η απόφαση για τη μεταφορά τους στο Κτηματολόγιο είχε ληφθεί πολύ πριν έρθουν οι υποθέσεις στη δημοσιότητα - διαλευκάνθηκαν από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας με απόλυτη μυστικότητα», είπε για τις πολεοδομίες και συνέχισε: «Η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την αυτοδιοίκηση στο Κτηματολόγιο. Το ζήτημα της οργάνωσης του χώρου στην Ελλάδα ήταν προτεραιότητα για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη», είπε ο πρωθυπουργός.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1300287762273291/}

Χατζηδάκης: Πλήρης ολοκλήρωση του Κτηματολογίου μέσα στο 2026

«Το Κτηματολόγιο περνάει από τη φάση της διαρκούς εξαγγελίας στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας. Ένα έργο για το οποίο μιλούσαμε δεκαετίες. Που όλοι αναγνωρίζαμε ότι είναι απαραίτητο, αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα προχωρούσε με βήματα αργά, αποσπασματικά, συχνά βασανιστικά για τον πολίτη, τον επαγγελματία, την αγορά, τα ίδια τα στελέχη του Κτηματολογίου. Ολοκληρώνεται, έτσι, μια από τις δυσκολότερες μεταρρυθμίσεις, που δημιουργεί ασφάλεια και σαφήνεια για τους ιδιοκτήτες, τους επαγγελματίες και το κράτος, ενώ δίνει ώθηση στις επενδύσεις και την ανάπτυξη».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο – Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι στους 18 μήνες που είχε την αρμοδιότητα για το Κτηματολόγιο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας:

Αυξήθηκε η κτηματογράφηση από το 28% το καλοκαίρι του 2019 στο 65% το Δεκέμβριο του 2020, για το μεγαλύτερο μέρος (93%) της χώρας.

Τα αναρτημένα δικαιώματα υπερτριπλασιάστηκαν από 2,1 σε 7,4 εκατομμύρια.

Την 1η Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώθηκε η ανάρτηση του Κτηματολογίου στο Δήμο Αθηναίων μετά από 12 χρόνια.

Παράλληλα έγιναν παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών. Συγκεκριμένα: τέθηκε σε τροχιά ο μετασχηματισμός των 392 παλαιών υποθηκοφυλακείων στα σύγχρονα 79 Κτηματολογικά Γραφεία. Μπήκαν οι βάσεις για το Ψηφιακό Κτηματολόγιο, καθώς από το καλοκαίρι του 2020 η ανάρτηση στοιχείων, οι αιτήσεις διόρθωσης, αλλά και οι αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών υποβάλλονταν ηλεκτρονικά. Και ξεκίνησε το μεγάλο έργο ψηφιοποίησης 600 εκατομμυρίων σελίδων από τα αρχεία των υποθηκοφυλακείων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Οι παρεμβάσεις που προωθήσαμε συνολικά τα τελευταία 7 χρόνια οδήγησαν σήμερα στο να διαθέτει το 99% της επικράτειας αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Ενώ μέσα στο 2026 θα έχουμε την πλήρη ολοκλήρωση του Κτηματολογίου», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης. «Το Κτηματολόγιο είναι μια εθνική εκκρεμότητα που κλείνει, και ταυτόχρονα ένα νέο θεμέλιο που μπαίνει προς όφελος της ιδιοκτησίας, της ανάπτυξης, της ορθής λειτουργίας του κράτους».

Παπασταύρου: Ιστορική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε δεκαετίες καθυστερήσεων

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου συνιστά μια ιστορική μεταρρύθμιση που βάζει τέλος σε δεκαετίες καθυστερήσεων, γραφειοκρατίας και αβεβαιότητας γύρω από την ακίνητη περιουσία.

Όπως τόνισε, το Κτηματολόγιο, σε συνδυασμό με τη χωροταξία και την πολεοδομία, αποτελεί βασικό πυλώνα για την οργάνωση του χώρου και την ανάπτυξη, ενώ η πλήρης ψηφιοποίηση και η μετάβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες διασφαλίζουν διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια δικαίου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η μεταρρύθμιση αυτή ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επενδυτών, θέτοντας τις βάσεις για ένα πιο αποτελεσματικό κράτος και μια βιώσιμη αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα.

Παπαστεργίου: Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά και αναπτυξιακά έργα της χώρας

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι το Ελληνικό Κτηματολόγιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά και αναπτυξιακά έργα της χώρας, το οποίο πλέον πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, με την κτηματογράφηση να έχει φτάσει στο 99% από 38% το 2019.

Όπως ανέφερε, η πρόοδος βασίζεται σε τρεις κρίσιμους άξονες: την πλήρη καταγραφή των ακινήτων που διασφαλίζει την ασφάλεια δικαίου, την εκτεταμένη ψηφιοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων σελίδων αρχείων και τη μετάβαση των συστημάτων στο κυβερνητικό cloud, που εξασφαλίζει ταχύτητα και αδιάλειπτη λειτουργία. Παράλληλα, στάθηκε στη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών εφαρμογών στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας, τονίζοντας ότι επόμενος στόχος είναι η πλήρης ολοκλήρωση του έργου και η οριστική εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων.