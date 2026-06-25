Η Χημεία «χτύπησε» τη μεσαία βαθμολογική ζώνη και κράτησε όρθια την ελίτ - Οι πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των Βάσεων 2026.

Τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελληνίων 2026 για τα Γενικά Λύκεια φέρνουν στο φως εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το μάθημα της Χημείας Προσανατολισμού, το οποίο εξετάστηκε από συνολικά 26.732 υποψηφίους των Θετικών Σπουδών και των Σπουδών Υγείας. Η ακτινογραφία των φετινών γραπτών αποκαλύπτει ότι η Χημεία εξελίχθηκε σε ένα μάθημα-κλειδί, το οποίο «αυστηροποίησε» τη βάση του, δυσκολεύοντας σημαντικά τους μέτριους μαθητές.

Η Κατερίνα Ηλιοπούλου Χημικός - Βιοχημικός, BSc, MSc, MBA (www.iliopouloukaterina.gr) εξηγεί στο Dnews ότι το «πρώτο αξιοσημείωτο εύρημα είναι η απόλυτη σταθερότητα στην κορυφή της βαθμολογικής κλίμακας. Το ποσοστό των υποψηφίων που κατάφεραν να αριστεύσουν, συγκεντρώνοντας βαθμολογία από 18 έως 20, άγγιξε το 15,9%. Η επίδοση αυτή είναι σχεδόν πανομοιότυπη με την αντίστοιχη περσινή (16,0% το 2025). Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι τα θέματα επέτρεψαν στους άριστα προετοιμασμένους μαθητές να ξεχωρίσουν.

Τα στοιχεία δείχνουν μια σημαντική αύξηση στο ποσοστό των γραπτών κάτω από τη βάση (βαθμοί <10), το οποίο σκαρφάλωσε στο 41,8% έναντι 37,2% το 2025.

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Αυτή η άνοδος της αποτυχίας κατά 4,6 ποσοστιαίες μονάδες συμπίεσε τη λεγόμενη «μεσαία ζώνη» μαθητών (βαθμολογίες 10-17,9), η οποία υποχώρησε από το 46,8% στο 42,4%. Ως φυσικό επακόλουθο, ο γενικός πανελλαδικός μέσος όρος στο μάθημα υποχώρησε από το 11,86/20 πέρυσι, στο 11,41/20 φέτος.»

Η σύγκριση μεταξύ των δύο επιστημονικών πεδίων επιβεβαιώνει τη διαχρονική τάση πολικότητας των υποψηφίων των ιατρικών σχολών:

Σπουδές Υγείας (3ο Πεδίο): Κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό αριστούχων (16,4%), αλλά ταυτόχρονα και το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας, καθώς το 43,2% των υποψηφίων βρέθηκε κάτω από τη βάση.

Θετικών Σπουδών (2ο Πεδίο): Εμφάνισαν πιο ισορροπημένη εικόνα, με τον μέσο όρο τους να διαμορφώνεται στο 11,59 έναντι 11,23 του πεδίου Υγείας.

Καταλήγοντας η κα Ηλιοπούλου τονίζει ότι «η Χημεία φέτος λειτούργησε ως ένας ακριβής δείκτης της διαβαθμισμένης δυσκολίας των θεμάτων. Από τη μία πλευρά, η σταθερότητα στην κορυφή επιβεβαιώνει ότι οι πολύ καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη αύξηση των γραπτών κάτω από τη βάση οφείλεται ξεκάθαρα στη διάρθρωση των θεμάτων. Η μεγάλη ποσότητα των ζητουμένων αλλά και η αυξημένη δυσκολία του Θέματος Γ ήταν οι παράγοντες που «μπλόκαραν» τους μέτριους μαθητές. Πολλοί υποψήφιοι, παρόλο που ανταποκρίθηκαν στα Θέματα Α και Β, ξέμειναν από χρόνο ή δυσκολεύτηκαν να προχωρήσουν στο Θέμα Γ, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν τελικά να πιάσουν τη βάση του 10. Έτσι, το μάθημα αναδείχθηκε σε ισχυρό ρυθμιστή για τη διαμόρφωση των φετινών βάσεων εισαγωγής, επηρεάζοντας άμεσα και τα δυο επιστημονικά πεδία.»