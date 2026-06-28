Μέσα σε μόλις 33 ημέρες από την ίδρυσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κινείται σταθερά από το 12,1% έως το 18,2% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας αδιαλείπτως τη δεύτερη θέση και στις δέκα δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν μετά την εκδήλωση του Θησείου.

Η ανακοίνωση της ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από τον Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο, στις 26 Μαΐου, βρήκε σχεδόν αμέσως την αντανάκλασή της στις δημοσκοπήσεις. Από την πρώτη κιόλας μέτρηση που δημοσιεύθηκε την επομένη της ανακοίνωσης, το νέο κόμμα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της πρόθεσης ψήφου (και σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση ψήφου με ή χωρίς αναγωγή) και έκτοτε δεν την έχει χάσει ούτε μία φορά.

Από τότε, οι δέκα δημοσκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ανεξαρτήτως εταιρείας, αφήνουν ένα κοινό αποτύπωμα: η ΕΛΑΣ έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω της το ΠΑΣΟΚ. Η φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση μέσα σε 24 ώρες στη συνείδηση του λαού» δεν είναι απολύτως ακριβής. Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε μόλις 12 ώρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος και έχει παγιωθεί έκτοτε μέχρι σήμερα.

Πέρα όμως από την κατάταξη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπουν οι έρευνες. Οι δημοσκοπήσεις δεν καταγράφουν απλώς την είσοδο ενός νέου κόμματος στο πολιτικό σκηνικό. Αποτυπώνουν τη διαμόρφωση ενός δεύτερου πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με την ΕΛΑΣ να συγκεντρώνει με αξιοσημείωτη σταθερότητα τη μεγαλύτερη εκλογική επιρροή από όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Από 12,1% έως 18,2% η ΕΛΑΣ

Το στοιχείο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι το κόμμα συμπληρώνει σήμερα μόλις 33 μέρες «ζωής». Παρ' όλα αυτά, στις μετρήσεις που δημοσιεύθηκαν από τις 27 Μαΐου έως και σήμερα κινείται σταθερά σε ποσοστά από 12,1% έως 18,2%, χωρίς να αμφισβητηθεί σε καμία έρευνα η δεύτερη θέση του.

Αντίθετα, πίσω από την ΕΛΑΣ η εικόνα παραμένει ρευστή. Το ΠΑΣΟΚ, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η Ελληνική Λύση εναλλάσσονται στην τρίτη και τέταρτη θέση, χωρίς καμία από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις να καταφέρνει να αμφισβητήσει τη θέση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η εικόνα αυτή επαναλαμβάνεται σε όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στα ποσοστά.

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Με άλλα λόγια, μέσα σε μόλις 33 ημέρες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια νέα ισορροπία στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην πρόθεση ψήφου, όμως απέναντί της διαμορφώνεται πλέον με σταθερό τρόπο ένας συγκεκριμένος πόλος. Η ΕΛΑΣ δεν έχει απλώς εδραιωθεί στη δεύτερη θέση σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν μετά την ίδρυσή της, έχει αναδειχθεί στον βασικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας. Το αν η δυναμική αυτή θα περιοριστεί στην εδραίωση της δεύτερης θέσης ή θα οδηγήσει σε περαιτέρω ενίσχυση της εκλογικής της επιρροής, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το αποτέλεσμα των εκλογών, θα φανεί στις δημοσκοπήσεις των επόμενων εβδομάδων / μηνών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα όλων των δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ

Δημοσκόπηση RealPolls – 27/5

Νέα Δημοκρατία: 27,5%

ΕΛΑΣ: 14,1%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 11,4%

ΠΑΣΟΚ: 8,6%

Δημοσκόπηση ALCO – 29/5

Νέα Δημοκρατία: 23,5%

ΕΛΑΣ: 12,8%

ΠΑΣΟΚ: 10%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%

Δημοσκόπηση Pulse – 2/6

Νέα Δημοκρατία: 25,5%

ΕΛΑΣ: 13,5%

ΠΑΣΟΚ: 10%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%

Δημοσκόπηση Metron – 4/6

Νέα Δημοκρατία: 22,7%

ΕΛΑΣ: 12,1%

ΠΑΣΟΚ: 9%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,3%

Δημοσκόπηση Prorata – 5/6

Νέα Δημοκρατία: 24%

ΕΛΑΣ: 14,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 9,5%

ΠΑΣΟΚ: 8,5%

Δημοσκόπηση Interview – 9/6

Νέα Δημοκρατία: 28,3%

ΕΛΑΣ: 14,6%

ΠΑΣΟΚ: 12,2%

Ελληνική Λύση: 7,5%

Δημοσκόπηση ALCO – 15/6

Νέα Δημοκρατία: 23,3%

ΕΛΑΣ: 14,2%

ΠΑΣΟΚ: 10,3%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 8,1%

Δημοσκόπηση Interview – 23/6

Νέα Δημοκρατία: 28,1%

ΕΛΑΣ: 14,5%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 7,4%

Δημοσκόπηση RealPolls – 24/6

Νέα Δημοκρατία: 25,8%

ΕΛΑΣ: 18,2%

Ελπίδα: 9,4%

ΠΑΣΟΚ: 8,9%

Δημοσκόπηση GPO – 27/6