Μήνυμα αλληλεγγύης προς τη σεισμόπληκτη Κολομβία έστειλαν από κοινού οι Τομείς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ.

Τη βαθιά της θλίψη για τις ανθρώπινες απώλειες και τις καταστροφές που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός των 7,4 ρίχτερ που έπληξε τη δυτική Κολομβία εξέφρασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, στέλνοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και μήνυμα αλληλεγγύης στους πληγέντες, τους διασώστες και τους εθελοντές που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Στην ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών, υπενθυμίζοντας ότι η Πολιτική Προστασία δεν περιορίζεται στα εθνικά σύνορα. Όπως σημείωσε, η ανθεκτικότητα των υποδομών, η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η έγκαιρη κινητοποίηση εξειδικευμένων ομάδων μπορούν να περιορίσουν τις συνέπειες τέτοιων φαινομένων.

Η ΕΛΑΣ κάλεσε την κυβέρνηση να επικοινωνήσει άμεσα με τις κολομβιανές αρχές και να προσφέρει, εφόσον ζητηθεί, εξειδικευμένο προσωπικό έρευνας και διάσωσης, υλική και ανθρωπιστική βοήθεια.

Παράλληλα, ζήτησε να υποστηριχθεί η ενεργοποίηση ευρωπαϊκής συνδρομής μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ενώ εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία και για την ελληνική κοινότητα που ζει στην Κολομβία.

Αναλυτικά η τοποθέτηση της ΕΛΑΣ

«Με βαθιά θλίψη παρακολουθούμε τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού μεγέθους 7,4 που έπληξε τη δυτική Κολομβία. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, εκατοντάδες είναι εγκλωβισμένοι ή και έχουν τραυματιστεί ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές. Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

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Οι Τομείς Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ. εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη τους στον λαό της Κολομβίας, στους διασώστες, στους εθελοντές και σε όλους όσοι δίνουν αυτή την ώρα τη μάχη για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ιδιαίτερο συμβολισμό έχει το γεγονός ότι μόλις πριν από λίγες εβδομάδες η Κολομβία είχε στείλει εξειδικευμένη ομάδα έρευνας και διάσωσης στη Βενεζουέλα, μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του Ιουνίου. Σήμερα είναι η ίδια η Κολομβία που χρειάζεται τη διεθνή αλληλεγγύη. Οι μεγάλες φυσικές καταστροφές υπενθυμίζουν ότι η Πολιτική Προστασία δεν σταματά στα εθνικά σύνορα και ότι η διεθνής συνεργασία, η αμοιβαία συνδρομή και η δυνατότητα ταχείας κινητοποίησης εξειδικευμένων δυνάμεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης διαχείρισης καταστροφών.

Τα φυσικά φαινόμενα δεν μπορούν να αποτραπούν. Η μετατροπή τους όμως σε ανθρώπινες τραγωδίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανθεκτικότητα των κοινωνιών: από την αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών και των κρίσιμων υποδομών, την επιστημονική εκτίμηση του κινδύνου, την επιχειρησιακή προετοιμασία και εκπαίδευση και την ετοιμότητα των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας.

Αυτές τις ώρες προέχει η διάσωση των εγκλωβισμένων και η στήριξη των πληγέντων. Η σκέψη μας βρίσκεται στον λαό της Κολομβίας, στους ανθρώπους που επιχειρούν στο πεδίο αλλά και στους ομογενείς στους που ζουν στην Κολομβία με στις οικογένειές τους. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στην ελληνική κοινότητα της χώρας και ευχόμαστε όλα τα μέλη της να είναι ασφαλή σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

Η Ελλάδα θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές της Κολομβίας και να θέσει στη διάθεσή τους τις δυνατότητες συνδρομής της χώρας μας, εφόσον αυτές απαιτηθούν, τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό έρευνας και διάσωσης όσο και σε υλική ή ανθρωπιστική βοήθεια. Παράλληλα, η Ελλάδα οφείλει να υποστηρίξει την κινητοποίηση ευρωπαϊκής συνδρομής, εφόσον ζητηθεί από την Κολομβία, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σε μια καταστροφή τέτοιας κλίμακας, η διεθνής αλληλεγγύη πρέπει να εκφράζεται έμπρακτα και χωρίς καθυστέρηση».