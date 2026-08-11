Ανακοίνωση του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης της ΕΛΑΣ με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη Δημόσια Διοίκηση.

Η ΕΛΑΣ στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για υποβάθμιση της αξιοκρατίας, ενίσχυση της κομματικής επιρροής στις προαγωγές και αλλαγές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν προβλήματα στις επιλογές προϊσταμένων και στην ΕΣΔΔΑ.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι απαιτείται ένα Δημόσιο που θα λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία, λογοδοσία και επίκεντρο το δημόσιο συμφέρον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Πριν ακόμη δοθούν απαντήσεις στις σοβαρές καταγγελίες για τη διαδικασία χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνει, στο μέσο του Αυγούστου, νομοσχέδιο-ταφόπλακα για τη Δημόσια Διοίκηση. Η επιλογή του χρόνου δεν είναι τυχαία: είναι συνειδητή απόπειρα απόδρασης από τον δημόσιο διάλογο και την κριτική.

Το νέο νομοσχέδιο δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Είναι μνημείο θεσμικής οπισθοδρόμησης, κομματικής κηδεμονίας και ευνοιοκρατίας.

Βαθμολόγιο αυθαιρεσίας: Οι προαγωγές παραδίδονται στη διακριτική ευχέρεια ενός και μόνο προϊσταμένου που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, έχει τοποθετηθεί χωρίς διαδικασία κρίσεων. Χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, η υπηρεσιακή εξέλιξη μετατρέπεται σε προϊόν συναλλαγής, άνωθεν εντολών και κομματικών εξυπηρετήσεων.

Διοικητικό χάος στις επιλογές προϊσταμένων: Η κυβέρνηση ακυρώνει το σύστημα που η ίδια ψήφισε, πριν καν το εφαρμόσει. Δημιουργεί ένα κατακερματισμένο τοπίο με παράλληλα καθεστώτα και «τοπικά φέουδα», ενώ υποβαθμίζει για μια ακόμη φορά τα τυπικά προσόντα.

Χτύπημα στο αδιάβλητο της ΕΣΔΔΑ: Εκφυλίζεται ένας καταξιωμένος θεσμός 40 ετών. Η εκτίναξη της μοριοδότησης της προφορικής εξέτασης στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό από το 12,5% στο 34% ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε εξωγενείς παρεμβάσεις και αυθαιρεσίες.

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Επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σημαίνουν επιστροφή στις χειρότερες παθογένειες του παρελθόντος: επικοινωνιακό περιτύλιγμα, ανικανότητα στη διαχείριση κρίσεων και κομματικός έλεγχος του κράτους.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη έχει ολοκληρωμένη πρόταση για μια σύγχρονη, αξιοκρατική και δημοκρατική Δημόσια Διοίκηση. Η ελληνική κοινωνία -και ιδίως οι νέες και οι νέοι μας- δεν αντέχουν άλλο το κράτος των ημετέρων. Χρειάζονται και δικαιούνται ένα εντελώς διαφορετικό κράτος: ένα κράτος θεμελιωμένο στην εντιμότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τη λογοδοσία. Ένα κράτος δίκαιο και αποτελεσματικό στην υπηρεσία των πολιτών και του δημοσίου συμφέροντος.