Ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του για τη νέα πολιτική του προσπάθεια, μιλώντας για τη Δικαιοσύνη, τη διαφάνεια, τα κομματικά χρέη, τις εκλογές και τις πιθανές μετεκλογικές εξελίξεις στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε το in.gr.

Σαφές πολιτικό στίγμα για το νέο εγχείρημα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά και για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο in.gr και τη δημοσιογράφο Ελένη Στεργίου.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. μίλησε μεταξύ άλλων για την κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς, τη διαφθορά και τη Δικαιοσύνη, το ζήτημα της χρηματοδότησης του νέου κόμματος, τα χρέη των πολιτικών κομμάτων, αλλά και τα μετεκλογικά σενάρια.

Τσίπρας για Δικαιοσύνη και πολιτικές ευθύνες

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να υπάρξουν πολιτικές ευθύνες για πρόσωπα που έχουν ασκήσει εξουσία και εμπλέκονται σε σκάνδαλα, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η απόδοση δικαιοσύνης δεν μπορεί να αποτελεί κυβερνητική απόφαση.

«Το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμνί ή δεν θα καθίσει στο σκαμνί και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί, σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ζήτημα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Η υποχρέωση της κυβέρνησης της εκάστοτε κυβέρνησης είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανέναν. Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του αξιώματός τους, να είναι ίσοι απέναντι στο νόμο. Αυτό είναι υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης. Και δεύτερη υποχρέωση μιας δημοκρατικής κυβέρνησης είναι να μη χειραγωγεί τη δικαιοσύνη προκειμένου να δημιουργεί ασυλίες. Άρα, εγώ ούτε θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο τάδε, ή ο δείνα φυλακή. Εγώ το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Και το δεύτερο που θα πω είναι ότι η πρώτη που θα είναι σε διαρκή έλεγχο, έχω την αυτοπεποίθηση να το πω αυτό, θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν μια έτσι λαϊκιστική προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης».

Ο ίδιος έκανε λόγο για γενικευμένη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή απαξιώνει συνολικά το πολιτικό σύστημα.

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«Βεβαίως, διότι άμα δεις τις δημοσκοπήσεις σήμερα, θα δεις ότι υπάρχει μια τεράστια κρίση αξιοπιστίας απέναντι σε όλους τους θεσμούς. Ο πολίτης δεν πιστεύει πια στα κόμματα, δεν πιστεύει στο Κοινοβούλιο, δεν πιστεύει στη Δικαιοσύνη».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι η κρίση αυτή αφορά και την οικονομία αλλά και τη διαπλοκή. «Και η οικονομική κρίση και η διαπλοκή, η οποία πια θεριεύει. Δηλαδή κάποτε η διαπλοκή ήταν κρυφή, τώρα εδώ είναι ξεδιάντροπα τα πράγματα, πάρα πολύ φανερά».

«Το πιο διαφανές κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στις αιτιάσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ., υποστηρίζοντας ότι το νέο κόμμα δεν έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για διαφήμιση ή οργανωμένη καμπάνια.

«Βεβαίως, θα απαντήσουμε και θα απαντάμε καθημερινά. Αλλά προσέξτε τώρα γιατί είναι αστεία αυτή η συζήτηση. Διότι είναι ένα κόμμα που έχει γεννηθεί δύο μήνες και το μόνο που έχει κάνει είναι δύο-τρεις εκδηλώσεις. Δεν έχουμε κάνει ούτε καμπάνια, που λένε κάνετε τη μεγαλύτερη καμπάνια που κάνουν κόμματα της αντιπολίτευσης. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε την καλύτερη καμπάνια που κάνουν κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά είναι handmade αυτή η καμπάνια. Δεν έχουμε κάνει ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε διαφήμιση, ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε καμπάνια, ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε χορηγούμενα, δεν έχουμε κεντρικά γραφεία. Είμαστε ένα, θα έλεγε κανείς, υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν, στοιχεία τα οποία θα τα βγάλουμε στη δημοσιότητα».

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα υπάρξει πλήρης δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του κόμματος.

«Σας διαβεβαιώ, μην τα πω όλα σε εσάς τώρα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι σύντομα θα δείτε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα είναι σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά της το πιο διαφανές κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή. Διότι δεν έχουμε πραγματικά να κρύψουμε τίποτα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επιλογή να δημιουργήσει ένα κόμμα εκτός Βουλής είναι συνειδητή, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται.

«Αυτός ο δύσκολος δρόμος, όμως, για μένα είναι δημιουργικός δρόμος. Είναι ο δρόμος το ότι ξεκινάμε «from the scratch», ξεκινάμε από την αρχή και πάμε να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και θεωρώ ότι πλέον οι πολίτες στους οποίους απευθυνόμαστε έχουν τη νοημοσύνη, την πολιτική νοημοσύνη να κρίνουν από την ποιότητα των θέσεών μας και από τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε πολιτική και όχι από το αν έχουμε ένα ακριβοπληρωμένο μήνυμα στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής δικτύωσης».

«Το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία»

Ο Αλέξης Τσίπρας απέρριψε την άποψη ότι το νέο κόμμα δημιουργήθηκε με στόχο να προσελκύσει στελέχη από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

«Όχι, δεν είναι αυτοί οι όροι. Οι όροι είναι όροι καθαρότητας. Δηλαδή εσάς σας αρέσει όλο αυτό που γίνεται στη Βουλή; Που βλέπεις, ειδικά αυτή την τριετία, διαρκώς βουλευτές να κουβαλάνε τη εδρίτσα τους από το ένα κόμμα στο άλλο, να πηγαίνουν σε ένα τρίτο, μετά να κάθονται εκτός. Η λογική των μεταγραφών, θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι και μια ιστορία την οποία κι εγώ την έχω δει και την έχω πληρώσει. Οι μεταγραφές αεροδρομίου στην πολιτική δεν έχουν το αντίστοιχο αντίκτυπο όπως στο ποδόσφαιρο, κάποιες φορές, στο ποδόσφαιρο πετυχαίνουν οι μεταγραφές των αεροδρομίων, αλλά νομίζω ότι αυτό που λείπει σήμερα από την πολιτική ζωή είναι αξιοπιστία».

Και πρόσθεσε «Δεν κλείσαμε τις πόρτες σε κανέναν και σε καμία, είπαμε ότι εδώ οι πόρτες είναι ανοιχτές, όποιος θέλει να έρθει να συμμετάσχει. Αυτό το οποίο είπαμε με μεγάλη καθαρότητα είναι ότι το εγχείρημα αυτό θα γεννηθεί έξω από τη Βουλή και όχι μέσα στη Βουλή, άρα δεν θα πάρουμε βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα κόμματα και να λέμε ότι είναι δικοί μας. Θα γεννηθεί μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία, αυτό είναι το κλισέ μας».

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι υποψήφιοι με την ΕΛ.Α.Σ., έθεσε ως βασική προϋπόθεση το «καθαρό μητρώο», αλλά και την κοινωνική αποδοχή.

«Με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι να έχει καθαρό μητρώο, δηλαδή να μην έχει θέματα τα οποία μπορεί να εντείνουν ακόμα περισσότερο την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και τη δική μας. Το δεύτερο, σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, εκεί όπου κρίνονται οι πολίτες, να έχει κάτι να δώσει, να κάνει «γκελ», δηλαδή να μπορεί να προσδώσει στη συλλογική αυτή προσπάθεια».

Η κόντρα για τα χρέη των κομμάτων

Στη συνέντευξη τέθηκε και η πρόσφατη αντιπαράθεση γύρω από τα χρέη των πολιτικών κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη Νέα Δημοκρατία.

«Μισό, μισό. Εμείς τον καβγά δεν θα τον ακολουθήσουμε, διότι ο καβγάς θέλει δύο για να στηθεί, είναι αυτό που λέμε «τσακώσου μόνος σου». Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καβγά. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε, δεν το είπαμε πρώτη φορά, το λέμε πολύ καιρό τώρα, είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, αφορά τα πολιτικά κόμματα στο σύνολό τους».

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επανέφερε την πρότασή του για αποπληρωμή των κομματικών χρεών μέσω της κρατικής επιχορήγησης και των βουλευτικών αποζημιώσεων.

«Άρα εμείς καταθέσαμε μια θεσμική πρόταση ώστε τα χρέη να αποπληρωθούν από την επιχορήγηση, το δημόσιο χρήμα που παίρνουν τα κόμματα και από τις βουλευτικές αποζημιώσεις».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι βασικός πολιτικός αντίπαλος της ΕΛ.Α.Σ. παραμένει η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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«Η ΕΛ.Α.Σ. έχει έναν στόχο. Και ο στόχος είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, οι πολιτικές του και το πώς θα φύγει αυτή η κυβέρνηση».

«Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του στις επόμενες εκλογές και στο ενδεχόμενο δεύτερης κάλπης. Ο Αλέξης Τσίπρας εκτίμησε ότι οι δεύτερες εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών.

«Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα».

Ο ίδιος εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να χάσει την πρωτιά σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, εφόσον επιβεβαιωθεί η σημερινή δημοσκοπική εικόνα.

«Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής».

Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι η πρωτιά στις εκλογές και η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας.

«Δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό»

Σε ερώτηση για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν πρόκειται να προκαταλάβει τις εξελίξεις ούτε να δεσμευτεί εκ των προτέρων για συνεργασίες.

«Εγώ το έχω ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Είμαι παθών. Είμαι αυτός ο οποίος κόντρα στο πολιτικό του όφελος, νομοθέτησα την απλή αναλογική το 2016, περιμένοντας ότι τα κόμματα που κυρίως τους αφορούσε, τα μικρομεσαία κόμματα του 6%-8%, θα την υποστήριζαν και θα ήταν ένα σύστημα εκλογικό, το οποίο θα ήταν και στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες εκλογές. Τελικά δεν πέρασε με διακόσιους ψήφους και βρέθηκα εγώ στην παγίδα της απλής αναλογικής».

Παράλληλα, τόνισε ότι βασική του επιδίωξη δεν είναι η προσωπική επιστροφή στην κορυφή της πολιτικής σκηνής, αλλά η αλλαγή πολιτικής.

«Εγώ δεν γύρισα πίσω για να κάνω τον αρχηγό. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ γύρισα πίσω για να είμαι χρήσιμος για τον τόπο και για την παράταξη και γύρισα πίσω ακριβώς επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική».

«Θα είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε»

Κλείνοντας, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε μήνυμα ότι η ΕΛ.Α.Σ. προετοιμάζεται ήδη για το ενδεχόμενο εκλογών, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων βρίσκεται ήδη υπό διαμόρφωση.

«Θα είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, αυτό μας αφορά. Να κυβερνήσουμε για να αλλάξουμε τον τόπο. Όχι να κυβερνήσουμε για την εξουσία, αλλά για να αλλάξουμε τον τόπο και για να ενισχύσουμε, να προστατεύσουμε, να δώσουμε καλύτερη προοπτική στην κοινωνική πλειοψηφία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου το 80% των ψηφοδελτίων της ΕΛ.Α.Σ. βρίσκεται ήδη «στα σκαριά», χωρίς ωστόσο να έχουν αποφασιστεί ακόμη οι ανακοινώσεις των υποψηφίων.

«Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι. Θα γίνουν διεργασίες, φυσικά, συλλογικές το επόμενο διάστημα, αλλά αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι στα σκαριά το 80% των ψηφοδελτίων μας είναι έτοιμο. Στα σκαριά, όμως, δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα γιατί αυτό θα αποτελεί δική μας πολιτική επιλογή το πότε θα ανακοινώσουμε».