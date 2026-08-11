Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σε πολλές περιοχές κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας.

Διασώστες και εθελοντές συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια, έχοντας αποδυθεί σε κούρσα με τον χρόνο, μετά τον πιο ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στην Κολομβία την τελευταία δεκαετία, με νεότερο - ακόμη προκαταρκτικό - απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για 132 νεκρούς, 570 τραυματίες και δεκάδες κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σε πολλές περιοχές κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος και ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθούν τα σωστικά συνεργεία στον εντοπισμό των ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

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Μαρτυρίες Ελλήνων που ζουν στην Κολομβία

Το Mega συνομίλησε με Έλληνες κατοίκους στην Κολομβία, που περιέγραψαν περιέγραψαν το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου.

«Τώρα είναι τρείς το μεσημέρι πλέον. Στις 7:30 νιώσαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο δυνατό κούνημα, το μεγαλύτερο που έχουμε ζήσει δυστυχώς εδώ στην Κολομβία τα τελευταία δεκατρία χρόνια που ζω εδώ. Εδώ η περιοχή της Μπογκοτά ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές, σχεδόν καθόλου ζημιές και ευτυχώς καθόλου θύματα ή τραυματισμοί. Δυστυχώς, στην πόλη του Κάλι, στην πόλη της Περέιρα όπως και στο Κιμπτό, όπου ήταν και το επίκεντρο του σεισμού στα δυτικά της χώρας, στα παράλια του Ειρηνικού, δυστυχώς έχουμε αρκετά θύματα και μακάρι να μην έχουμε παραπάνω εγκλωβισμένους. Έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταρρεύσει πάνω από 20-25 κτήρια στο Κάλι. Ελπίζω να ήταν αυτός ο σεισμός ο μεγάλος, γιατί πραγματικά σας λέω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο», είπε αρχικά ο Γιώργος Σιταράς, ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Μπογκοτά.

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Και συνέχισε: «Ξυπνήσαμε από τον σεισμό, κοιμόμασταν ήταν 7:30 το πρωί. Ξυπνήσαμε άρον-άρον, κατεβήκαμε κάτω όλοι. Χτυπήσαν πάρα πολλές σειρήνες σε όλη την πόλη. Ευτυχώς χωρίς πανικό, αλλά με πολύ μεγάλη ανησυχία γι’ αυτό που ζήσαμε, γιατί ήταν πραγματικά τρομακτικό το χτύπημα. Ήταν πολύ δυνατό (...)Είμαστε καλά δόξα τω Θεώ ή τουλάχιστον όσοι Έλληνες είμαστε εδώ στην Μπογκοτά. Είμαστε καλά...».

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Ο Δημήτρης Χριστόπουλος, από την πλευρά του, ανέφερε: «Έχουν κλείσει αεροδρόμια. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή γιατί έχουν γίνει πάνω από 15 μετασεισμοί μέχρι τώρα. Η γη συνεχίζει να τρέμει. Αυτό που παρατήρησα εγώ και μου έχει μείνει ως προσωπική εμπειρία είναι ότι πριν το σεισμό ένιωσα ότι η θερμοκρασία ανέβηκε απότομα και αμέσως έγινε αυτός ο μεγα-σεισμός».

Ο πολύ ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός ως τον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα - η τελευταία ακόμη μετράει τις πληγές του διπλού σεισμού 7,2 και 7,5 βαθμών της 24ης Ιουνίου, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του οποίου ξεπέρασε τους 6.000 νεκρούς.

Οι χώρες αυτές βρίσκονται πάνω από τον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού, περιοχή με εξαιρετικά ισχυρή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, εξαιτίας των κινήσεων τεκτονικών πλακών στο υπέδαφος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dklvyz87q4nt?integrationId=40599y14juihe6ly}