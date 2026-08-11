Η ιστορία τους ξεκίνησε ως ένα αποτυχημένο αγροτικό εγχείρημα και κατέληξε σε μια επιχείρηση διάσωσης που διατήρησε μια γενετική γραμμή στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα νησιά του κόσμου, η επιβίωση συνήθως αφορά θαλασσοπούλια, φώκιες και ενδημικά φυτά. Ωστόσο, για σχεδόν έναν αιώνα, ένας ακόμη απρόσμενος κάτοικος κατάφερε να αντέξει τους σφοδρούς ανέμους, τις παγωμένες βροχές και την περιορισμένη τροφή. Η ιστορία τους ξεκίνησε ως ένα αποτυχημένο αγροτικό εγχείρημα και κατέληξε σε μια επιχείρηση διάσωσης που διατήρησε μια γενετική γραμμή στα πρόθυρα της εξαφάνισης.

Σύμφωνα με το New Zealand Journal of Ecology, στα τέλη του 19ου αιώνα εννέα αγελάδες μεταφέρθηκαν στο νησί Έντερμπι (Enderby Island), ένα από τα απομακρυσμένα νησιά Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ανάπτυξης κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε έως το 1910, αφήνοντας τα ζώα μόνα τους στο νησί, εκτεθειμένα στις σφοδρές καιρικές συνθήκες.

Απομονωμένο από άλλα βοοειδή για περισσότερα από 80 χρόνια, το κοπάδι προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, επιβιώνοντας με την τοπική βλάστηση και τα φύκια. Μέχρι το 1993, μετά την εφαρμογή προγράμματος εξάλειψης των εισαγόμενων ζώων για λόγους προστασίας του οικοσυστήματος, είχαν απομείνει ζωντανά μόλις μία ενήλικη αγελάδα, η Lady, και το μοσχάρι της.

Η Lady αποτέλεσε τελικά τη βάση για τη διάσωση της φυλής των βοοειδών Enderby από την οριστική εξαφάνιση.

Ένα ξεχασμένο κοπάδι σε ένα από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα του κόσμου

Το New Zealand Journal of Ecology αναφέρει ότι το νησί Έντερμπι βρίσκεται περίπου 465 χιλιόμετρα νότια του Νότιου Νησιού της Νέας Ζηλανδίας, σε μια υποανταρκτική περιοχή που χαρακτηρίζεται από ακραίες καιρικές συνθήκες και περιορισμένη διαθέσιμη τροφή.

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Τα βοοειδή μεταφέρθηκαν ξανά στο νησί μεταξύ 1894 και 1896, στο πλαίσιο μιας σύντομης κτηνοτροφικής προσπάθειας. Το εγχείρημα όμως απέτυχε και τα ζώα εγκαταλείφθηκαν, αναγκασμένα να επιβιώσουν χωρίς ανθρώπινη φροντίδα.

Με τα χρόνια, το κοπάδι έφτασε περίπου τα 100 ζώα, προτού σταθεροποιηθεί σε έναν πληθυσμό περίπου 35 έως 60 βοοειδών κατά το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.

Η μακρά απομόνωση δημιούργησε έναν μικρό, ανθεκτικό και ιδιαίτερο πληθυσμό, ο οποίος προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επιστημόνων και των οργανώσεων προστασίας της φύσης όταν ανακοινώθηκαν σχέδια για την απομάκρυνσή του.

Γιατί αποφασίστηκε η εξόντωση των βοοειδών

Μέχρι τη δεκαετία του 1980, ωστόσο, η παρουσία των βοοειδών είχε δημιουργήσει ένα σημαντικό δίλημμα για τους επιστήμονες.

Το νησί Έντερμπι είχε εξελιχθεί σε σημαντικό καταφύγιο για σπάνια ενδημικά φυτά, θαλασσοπούλια και το απειλούμενο με εξαφάνιση θαλάσσιο λιοντάρι της Νέας Ζηλανδίας.

Το Τμήμα Διατήρησης της Νέας Ζηλανδίας αποφάσισε ότι τα εισαγόμενα ζώα έπρεπε να απομακρυνθούν, ώστε το φυσικό οικοσύστημα του νησιού να μπορέσει να ανακάμψει.

Το 1991, όταν το μεγαλύτερο μέρος του κοπαδιού θανατώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εξάλειψης, οι επιστήμονες προσπάθησαν παράλληλα να διατηρήσουν τη μοναδική γενετική κληρονομιά των βοοειδών.

Σπέρμα συλλέχθηκε από αρκετούς ταύρους, όμως οι προσπάθειες ανάκτησης εμβρύων από τις αγελάδες απέτυχαν.

Κατά τη διάρκεια μιας ακόμη αποστολής το 1992, οι ερευνητές εντόπισαν φρέσκα ίχνη από οπλές, επιβεβαιώνοντας ότι ορισμένα ζώα είχαν καταφέρει να επιβιώσουν.

Δύο ζώα είχαν ξεφύγει από τη θανάτωση: μια ενήλικη αγελάδα, η Lady, και το μοσχάρι της. Διασώθηκαν τον Φεβρουάριο του 1993, όμως το νεαρό θηλυκό πέθανε λίγο αργότερα.

Η Lady που έσωσε μια ολόκληρη φυλή

Η μακρόχρονη απομόνωση των βοοειδών στο νησί δεν τους επέτρεψε απλώς να επιβιώσουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Χωρίς τη συνεχή εισαγωγή ζώων από την ηπειρωτική χώρα, το κοπάδι παρέμεινε ένας μικρός και κλειστός πληθυσμός.

Με αυτόν τον τρόπο, τα ιδιαίτερα γενετικά χαρακτηριστικά του διατηρήθηκαν για πολλές γενιές.

Αυτό έκανε τα ζώα που είχαν απομείνει εξαιρετικά σημαντικά όταν οι επιστήμονες ξεκίνησαν την προσπάθεια ανασύστασης του πληθυσμού μετά την εξόντωση του 1991.

Σύμφωνα με την Rare Breeds Conservation Society, η διάσωση της Lady το 1993 αποδείχθηκε καθοριστική για την επιβίωση της φυλής Enderby.

Μετά τη μεταφορά της στην ηπειρωτική Νέα Ζηλανδία, η Lady αποτέλεσε το επίκεντρο μιας σειράς αναπαραγωγικών πειραμάτων, μεταξύ των οποίων μεταφορά εμβρύων και εξωσωματική γονιμοποίηση.

Οι προσπάθειες αυτές οδήγησαν τελικά στη γέννηση του Derby, του μοναδικού καθαρόαιμου ταύρου Enderby που γεννήθηκε μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, έπειτα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες.

Όταν οι συμβατικές μέθοδοι αναπαραγωγής αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν το μέλλον της φυλής, οι επιστήμονες προχώρησαν ακόμη περισσότερο.

Το 1998 κλωνοποίησαν τη Lady, δημιουργώντας μια αγελάδα που ονομάστηκε Elsie. Ακολούθησαν αρκετοί ακόμη κλώνοι την επόμενη χρονιά.

Έτσι, η επιβίωση της Lady αποτέλεσε τον κρίσιμο γενετικό κρίκο που συνέδεσε τους σύγχρονους απογόνους με έναν πληθυσμό βοοειδών ο οποίος είχε ζήσει απομονωμένος στο νησί Έντερμπι για σχεδόν έναν αιώνα.

Μια ιστορία διατήρησης με δύο διαφορετικά αποτελέσματα

Η ιστορία των βοοειδών Enderby δεν αφορά μόνο τη διάσωση μιας σπάνιας φυλής. Η απομάκρυνση του κοπαδιού από το νησί είχε σημαντικές συνέπειες και για το ίδιο το οικοσύστημα.

Όπως αναφέρει το New Zealand Journal of Ecology, μετά την εξάλειψη των βοοειδών η φυσική βλάστηση άρχισε να ανακάμπτει γρήγορα. Η εξέλιξη αυτή ωφέλησε αρκετές ενδημικές φυτικές κοινότητες και βελτίωσε τις συνθήκες διαβίωσης για την τοπική άγρια ζωή.

Η οικολογική αποκατάσταση αποτέλεσε μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου απομακρύνθηκαν επίσης κουνέλια και ποντίκια, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση ενός από τα σημαντικότερα υποανταρκτικά οικοσυστήματα της Νέας Ζηλανδίας.

Την ίδια στιγμή, η διάσωση της Lady εξασφάλισε ότι τα συγκεκριμένα βοοειδή δεν θα εξαφανίζονταν ολοκληρωτικά.

Αυτό που αρχικά έμοιαζε με μια σύγκρουση ανάμεσα στην προστασία της φύσης και τη διατήρηση μιας κτηνοτροφικής φυλής εξελίχθηκε τελικά σε μια ιστορία που συνδύασε την οικολογική αποκατάσταση με τη γενετική διατήρηση.

Το νησί μπόρεσε να ανακτήσει μεγάλο μέρος του φυσικού του οικοσυστήματος, ενώ τα βοοειδή Enderby συνέχισαν να υπάρχουν χάρη σε προσεκτικά ελεγχόμενα προγράμματα αναπαραγωγής στην ηπειρωτική χώρα.

Σήμερα, τα βοοειδή Enderby συγκαταλέγονται στις σπανιότερες φυλές βοοειδών στον κόσμο και διατηρούνται χάρη σε λίγους κτηνοτρόφους και οργανώσεις προστασίας σπάνιων φυλών.

Η ιστορία τους αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η βιοποικιλότητα δεν αφορά μόνο τα άγρια ζώα. Και τα οικόσιτα ζώα μπορούν να αποτελούν φορείς σημαντικής γενετικής ποικιλότητας, ιδιαίτερα όταν η εξέλιξή τους έχει διαμορφωθεί από δεκαετίες ή και αιώνες γεωγραφικής και περιβαλλοντικής απομόνωσης.

πηγή: timesofindia