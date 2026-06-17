Οι παίκτες του Μουντιάλ 2026 οι οποίοι έλαβαν μεγάλη αναγνώριση μέσα από τα social media.

Όπως κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο έχει τους δικούς του πρωταγωνιστές, έτσι και στο Μουντιάλ 2026 νέα πρόσωπα έχουν έρθει στο προσκήνιο, τα οποία αν και πριν λίγο καιρό ήταν άγνωστα στον περισσότερο κόσμο, κατάφεραν να αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα μέσα από τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού και όχι μόνο.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια. Ο 40χρονος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ιστορικής ισοπαλίας της χώρας του απέναντι στο μεγάλο φαβορί, την Ισπανία, πραγματοποιώντας τρομερή εμφάνιση με κρίσιμες επεμβάσεις.

Ο Βοζίνια τράβηξε τα βλέμματα και μετά το τέλος της αναμέτρησης, όταν εμφανίστηκε με δάκρια στα μάτια μετά τον πρώτο βαθμό του Πράσινου Ακρωτηρίου σε ομίλους Μουντιάλ. Πριν από το παιχνίδι διέθετε περίπου 20.000 ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο αριθμός αυτός εκτοξεύθηκε στα 7,2 εκατομμύρια, μετατρέποντάς τον σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διοργάνωσης.

{https://www.instagram.com/vozinha1/}

Ωστόσο, δεν είναι λίγοι και οι παίκτες οι οποίοι έγιναν viral λόγω της επιροής των social media. Ο αμυντικός της Νέας Ζηλανδίας ,Τιμ Πέιν, έφτασε στο Μουντιάλ με μόλις 4.715 followers στο Instagram. Η κατάσταση άλλαξε όταν ο Αργεντινός influencer Βάλεν Σκαρσίνι τον επέλεξε ως τον «λιγότερο γνωστό ποδοσφαιριστή» της διοργάνωσης, βασιζόμενος στα στατιστικά των social media.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η πρωτοβουλία έγινε viral και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Πέιν ξεπέρασε τα 5,8 εκατομμύρια ακολούθους. Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο ευχαριστώντας τους νέους υποστηρικτές του, ενώ αργότερα συναντήθηκε και με τον άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στην ξαφνική δημοτικότητά του.

{https://www.instagram.com/p/DZOnyMazOOh/}

Ο Fiagoball έφτασε μέχρι το... Κουρασάο

Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας του Κουρασάο, Τρέβορ Ντόρνμπους, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της προσοχής χάρη σε αναφορά του influencer FiagoBall.

Οι ακόλουθοί του αυξήθηκαν από περίπου 1.600 σε περισσότερους από 45.000, παρότι αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας και ενδέχεται να μην πάρει ούτε λεπτό συμμετοχής στο τουρνουά.

{https://www.instagram.com/p/DZkhGQ8x_Jt/}

Θα κάνει το αναμενόμενο «μπαμ» ο Ελ Ουάχντι;

Ο Μαροκινός αμυντικός Ζακαρία Ελ Ουάχντι δεν έχει γνωρίσει ακόμη την ίδια διαδικτυακή έκρηξη, καθώς έχει προσθέσει μόλις μερικές χιλιάδες νέους ακολούθους από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ωστόσο, θεωρείται ένας από τους παίκτες που μπορούν να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας το επόμενο διάστημα. Με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ στο βελγικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γκενκ, καθώς και τη διάκριση του κορυφαίου παίκτη αφρικανικής καταγωγής στη χώρα, διαθέτει ήδη τα αγωνιστικά διαπιστευτήρια. Αυτό που του λείπει είναι μια μεγάλη στιγμή στο Μουντιάλ ή ένα viral γεγονός που θα τον εκτοξεύσει και εκτός γηπέδων.

Το Μουντιάλ 2026 αποδεικνύει ότι στη σύγχρονη εποχή η επιτυχία δεν μετριέται μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών. Για ορισμένους ποδοσφαιριστές, η πραγματική απογείωση μπορεί να έρθει από ένα «κινητό τηλέφωνο» και μερικά εκατομμύρια προβολές στα social media.

Με πληροφορίες του Guardian