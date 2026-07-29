Λιμενικό και ιδιωτικά σκάφη διέσωσαν 32 πολίτες από την φωτιά σε Άγιο Παύλο και Αγία Γαλήνη.

Ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι του Ρεθύμνου με την φωτιά να απειλεί όχι μόνο τα σπίτια τους, αλλά και την ίδια τους ζωή. Σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα βυθίστηκε στο πένθος από την απώλεια τριών ανδρών, ενώ όταν οι φλόγες έφτασαν κυριολεκτικά στη θάλασσα στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση για να σωθούν 32 συνάνθρωποί μας.

Τα βίντεο συγκλονίζουν με το σκηνικό να θυμίζει εικόνες αποκάλυψης, όπως μετέδωσε το cretalive, το οποίο κατέγραψε τις δραματικές στιγμές, με το Λιμενικό να επιχειρεί μέσα σε μία εφιαλτική ατμόσφαιρα, ανάμεσα στους καπνούς, στις φλόγες και στη μανιασμένη θάλασσα.

Δείτε τα βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=oyuV65EY-w4}

{https://www.youtube.com/watch?v=oCTQLnzK05w&t}

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