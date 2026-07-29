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Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο της φωτιάς.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τετάρτης και για φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, στο Μαρκόπουλο.

Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης, στη θέση Πάτημα στο Μαρκόπουλο. Εκεί έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αυτή την ώρα για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 65 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082543675758776735}

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Φωτ.: Evangelos Drakopoulos / FB