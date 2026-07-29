Το «12 Τσιγάρα» έχει ήδη κερδίσει τη θέση του στις αγαπημένες επιλογές του κοινού.

Το «12 Τσιγάρα», το πολυσυζητημένο ντουέτο του Γιώργου Τσαλίκη και του Θέμη Αδαμαντίδη, συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακή πορεία, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού.

Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες από την κυκλοφορία του επίσημου video clip, το τραγούδι έχει ξεπεράσει τις 6 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, ενώ μετρά ήδη περισσότερα από 9.000 likes.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες νέα σχόλια προστίθενται καθημερινά κάτω από το βίντεο, με τους χρήστες να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία των δύο αγαπημένων λαϊκών ερμηνευτών και να χαρακτηρίζουν το «12 Τσιγάρα» ως μία από τις πιο δυνατές κυκλοφορίες.

{https://www.youtube.com/watch?v=28vrtVADy_o}

Η μεγάλη απήχηση του τραγουδιού αποτυπώνεται και στα social media του Γιώργου Τσαλίκη, όπου κάθε σχετική δημοσίευση συγκεντρώνει χιλιάδες αντιδράσεις και θετικά σχόλια.

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Η δυναμική του τραγουδιού συνεχίζει να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, αποδεικνύοντας ότι όταν δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές συναντιούνται σε ένα τραγούδι που αγγίζει τον κόσμο, το αποτέλεσμα δεν περνά απαρατήρητο.

{https://www.instagram.com/p/DbNS9l3Nwk4/}

Το «12 Τσιγάρα» έχει ήδη κερδίσει τη θέση του στις αγαπημένες επιλογές του κοινού και όλα δείχνουν πως η επιτυχημένη του πορεία έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της.