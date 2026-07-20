Eίναι το ίδιο που το 2012 έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές.

Η παγκόσμια επιτυχία Gangnam Style του Νοτιοκορεάτη μουσικού Psy έχει πλέον πάνω από έξι δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και κάπως έτσι γίνεται το πρώτο μουσικό βίντεο της K-pop που φτάνει σε αυτό το ορόσημο, όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο του τραγουδιστή.

Το βίντεο ξεπέρασε το εν λόγω όριο στις 17 Ιουλίου και σχεδόν 14 χρόνια μετά την κυκλοφορία του στις 15 Ιουλίου 2012.



{https://youtu.be/9bZkp7q19f0?si=7yDNgqATx0n24260}

Χρειάστηκαν περίπου δύο χρόνια και επτά μήνες για να συγκεντρώσει το βίντεο προβολές ακόμη ενός δισεκατομμυρίου, αφού ξεπέρασε το όριο των πέντε δισεκατομμυρίων προβολών στις 30 Δεκεμβρίου 2023.

Με τους εντυπωσιακούς στίχους του, την εμβληματική χορογραφία και το εντυπωσιακό μουσικό βίντεο, το τραγούδι Gangnam Style έγινε παγκόσμια επιτυχία -σχεδόν ακαριαία- αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Θυμίζουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2012 έγραψε ιστορία καθώς έγινε το πρώτο βίντεο στο YouTube που έφτασε το ένα δισεκατομμύριο προβολές.

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Το τραγούδι παρέμεινε επίσης επτά συνεχόμενες εβδομάδες στο Νο. 2 στο Billboard Hot 100, ανοίγοντας το δρόμο για την επέκταση της K-pop στην αγορά της δυτικής μουσικής.