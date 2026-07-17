Η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τον Σεπτέμβριο.

Η Ιουλία Καραπατάκη μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες σε θέατρα, νησιά και φεστιβάλ, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου για ένα μεγάλο live.

Μαζί της μια δεμένη μουσική παρέα, που συμβάλλει με την ενέργεια και το αστείρευτο κέφι της στην ατμόσφαιρα κάθε συναυλίας.



Το πρόγραμμα τα περιλαμβάνει όλα: τα νέα της τραγούδια που κυκλοφόρησαν μέσα στη χρονιά και πολλά από το κλασικό ρεπερτόριο που αγαπάει.



Αυτό τον Σεπτέμβριο δίνουμε ραντεβού στον λόφο του Λυκαβηττού, με το χαμόγελο της Ιουλίας και την ερμηνεία που συγκινεί με σκοπό να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα.

«Μέσα μου»: Το νέο τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη με τον Άγη Παπαπαναγιώτου

Η Ιουλία Καραπατάκη συναντά για ακόμα μια φορά δισκογραφικά τον Άγη Παπαπαναγιώτου σε μια βαθιά ανθρώπινη μουσική εξομολόγηση. Ένα τραγούδι που μιλά για τη φλόγα που επιμένει να καίει μέσα μας, για τα όνειρα που αντιστέκονται στον χρόνο και για όλα εκείνα που μας κρατούν ζωντανούς, ακόμη και στις πιο σιωπηλές μας στιγμές.

Το «Μέσα μου (Του ονείρου η φωτιά)» αναδεικνύει τη δύναμη της απλότητας και της αλήθειας. Χωρίς περιττούς εντυπωσιασμούς, αφήνει χώρο στον στίχο και στη μελωδία να αναπνεύσουν, δημιουργώντας ένα τραγούδι που αγγίζει βαθιά τον ακροατή και μένει μαζί του πολύ μετά την τελευταία του νότα.

Το «Μέσα μου (Του ονείρου η φωτιά)», κυκλοφορεί από τη Novel Vox σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες, αποτελώντας μια υπενθύμιση πως, ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν να σβήνουν, υπάρχει πάντα μια φωτιά που συνεχίζει να φωτίζει τον δρόμο μας: εκείνη που καίει μέσα μας.



{https://youtu.be/G9hNnLljg38?si=OL6cKh4NMCyWyCHJ}



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Ιουλία Καραπατάκη live

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

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Προπώληση: 17€ | Ταμείο: 19€