Δεν είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα για την κατάταξη σε ΑΣΕΙ και ΑΣΜΥ– Οι διευκρινίσεις του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Αλλάζουν τα δεδομένα για την υποχρεωτικότητα κατάταξης των επιτυχόντων στις Στρατιωτικές Σχολές τον προσεχή Σεπτέμβρη έχοντας στην κατοχή τους νέα αστυνομική ταυτότητα. Ειδικότερα, διευκρινίσεις επί του θέματος έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, βάζοντας τέλος στη σύγχυση που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την υποχρέωση κατοχής της νέας αστυνομικής ταυτότητας.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νίκης, Σπύρου Τσιρώνη, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι επιτυχόντες που θα εισαχθούν φέτος στις Στρατιωτικές Σχολές θα γίνουν δεκτοί για εγγραφή με οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητά τους και όχι αποκλειστικά με τη νέα ταυτότητα.

«Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητα των παιδιών αυτών αρκεί, όπως άλλωστε ίσχυε πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δαβάκης.

Όπως εξήγησε, οι Στρατιωτικές Σχολές διαχρονικά δέχονταν τους υποψηφίους ακόμη και όταν είχαν απωλέσει την αστυνομική τους ταυτότητα, αρκεί να προσκόμιζαν άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης, όπως διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε επίσης ότι η πρόσφατη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) δεν αλλάζει τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων, αλλά αποτελεί υπενθύμιση της υποχρέωσης που έχουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να αποκτήσουν τις νέες αστυνομικές ταυτότητες έως τον Αύγουστο του 2026.

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«Αυτό δεν σημαίνει ότι για την ταυτοποίηση δεν θα δεχόμαστε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο μπορεί να πιστοποιήσει την ταυτότητα των παιδιών», υπογράμμισε ο κ. Δαβάκης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αποκλεισμού επιτυχόντων λόγω μη έκδοσης της νέας ταυτότητας.

Να σημειωθεί ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ πολλοί υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών που ανησυχούσαν ότι η έλλειψη της νέας αστυνομικής ταυτότητας θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα κατά την κατάταξή τους.