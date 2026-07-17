Ο ίδιος ήταν κατά της παρένθετης μητρότητας, τον κατηγορούν για υποκρισία.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία η αποκάλυψη του Γενς Σπαν ότι ο ίδιος και ο σύζυγός του έγιναν γονείς, μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ. Πρακτική στην οποία ήταν αντίθετος τα προηγούμενα χρόνια και τώρα τον κατηγορούν για υποκρισία.

Η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται στη Γερμανία, πολιτική που υποστηρίζει σθεναρά τόσο το κόμμα του Σπαν, οι Χριστιανοδημοκράτες, όσο και ο ίδιος πριν από μερικά χρόνια.

Παρότι δεν απαγορεύεται να μεγαλώσει στη Γερμανία παιδί που γεννήθηκε από παρένθετη μητέρα στο εξωτερικό, πολιτικοί διάφορων κομμάτων- και του δικού του- επικρίνουν τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των CDU/ CSU και κάποιοι ζητούν την παραίτησή του.

Πολλοί στη Γερμανία αναζητούν παρένθετη μητέρα στο εξωτερικό

Ο Γενς Σπαν ανακοίνωσε την Τετάρτη πως με τον σύζυγό του, Ντάνιελ Φούνκε, έγιναν γονείς. «Ο Γκέοργκ είναι η μεγαλύτερη χαρά μας. Αυτό το συναίσθημα είναι σχεδόν αδύνατο να περιγραφεί», δήλωσε στη Bild. Στη συνέχεια, ο Φούνκε ανάρτησε φωτογραφία του ζευγαριού, με ένα καρότσι και τη λεζάντα: «Είμαστε οικογένεια».

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Σύμφωνα με νόμο του 1990 περί προστασίας του εμβρύου, η παρένθετη μητρότητα στη Γερμανία τιμωρείται με τριετή φυλάκιση ή πρόστιμο. Έτσι, ο Σπαν και ο σύζυγός του στράφηκαν στις ΗΠΑ για να βρουν παρένθετη μητέρα. Πολλά ζευγάρια από τη Γερμανία παίρνουν την ίδια απόφαση. Εξάλλου, μέσα στη χρονιά έγινε γνωστό πως και ο Χέντρικ Στρέεκ, επίσης Χριστιανοδημοκράτης, έγινε πατέρας με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ. Η παρένθετη μητρότητα είναι απαγορευμένη σε πολλές χώρες της ΕΕ- ανάμεσά τους η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Τον Φεβρουάριο το συνέδριο του CDU επαναβεβαίωσε την υποστήριξη του κόμματος στην απαγόρευση της παρένθετης μητρότητας στη Γερμανία ώστε να σταματήσει η εμφάνιση «εμπορικών μοντέλων που μετατρέπουν την παρένθετη μητρότητα σε επιχειρηματικό μοντέλο».

Τι έλεγε ο Σπαν για την παρένθετη μητρότητα

Οι επικριτές του Γενς Σπαν υπενθυμίζουν τώρα ότι όταν ήταν υπουργός Υγείας, το 2020, απέρριψε το αίτημα του FDP να χαλαρώσει η απαγόρευση. Επίσης, θυμούνται ακόμα ότι το 2015 είχε γράψει πως «ως ομοφυλόφιλος άνδρας και ως χριστιανός, προσωπικά το βρίσκω πολύ δύσκολο να αποδεχτώ την ιδέα μιας νοικιασμένης μήτρας».

Πιο σκληρά είναι τα πυρά που δέχεται εκ των έσω. Χαρακτηριστική η αντίδραση του Ντάνιελ Πέτερς, του CDU που δήλωσε στη Bild ότι ο Σπαν πρέπει να παραιτηθεί. Ήταν τελείως λάθος ότι αγνόησε τη γερμανική νομοθεσία και ότι θεώρησε σωστό άλλο να κάνει ιδιωτικά και άλλο να ψηφίζει για το κόμμα, συμπλήρωσε.

Ο επικεφαλής των Πρασίνων, Φίλιξ Μπανάσακ, ευχήθηκε στον Σπαν και τον σύζυγό του τα καλύτερα, αλλά πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις, επειδή τα ηθικά ζητήματα που αφορούν στην παρένθετη μητρότητα δεν είναι ασήμαντα.

Ο Γιάνος Ντάμεν, επίσης των Πρασίνων τόνισε πως το ζήτημα δεν αφορά τη γέννηση ενός παιδιού, αλλά είναι θέμα πολιτικής αξιοπιστίας και δύο μέτρων και δύο σταθμών. «Όποιος υποστηρίζει πολιτικά κανόνες, θα πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια γιατί αυτοί δεν ισχύουν για τον ίδιο», τόνισε.

Ο Χένινγκ Χούνε του FDP δήλωσε ότι δεν σέβεται πολιτικούς οι οποίοι θεσπίζουν νόμους στη χώρα τους, για να τους παρακάμψουν στο εξωτερικό, με χρήματα και επαφές.

Πηγή: BBC