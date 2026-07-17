Η Οδύσσεια του Νόλαν είναι η καλύτερη, δωρεάν διαφήμιση για την Ελλάδα.

Μια κινηματογραφική διασκευή της Οδύσσειας δεν θα μπορούσε να παραλείψει την Ελλάδα, την πατρίδα του Οδυσσέα, ο οποίος σε όλο το έπικο έργο του Ομήρου, προσπαθεί να επιστρέψει στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στην Ελλάδα, η παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Πελοποννήσου για να κάνει τα απαιτητικά γυρίσματα.

Η παραγωγή επισκέφθηκε αρκετές τοποθεσίες σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Σπηλιάς του Νέστορα στη Μεσσηνία, όπου ο Νόλαν γύρισε τη σκηνή του Κύκλωπα· του Κάστρου της Μεθώνης του 13ου αιώνα· της εκπληκτικής παραλίας Βοϊδοκοιλιάς· του Κάστρου στον απόκρημο βράχο Ακροκορίνθου, της αρχαίας οχυρωμένης πόλης που δεσπόζει στην Κόρινθο· και της παρθένας παραλίας Αλμυρόλακκα.



Ο Νόλαν και ο πρωταγωνιστής του, Ματ Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα, μίλησαν στο Empire για τις προκλήσεις που είχαν τα γυρίσματα στη Σπηλιά του Νέστορα στη Μεσσηνία.

Μέλισσες, πρόβατα και σκοτάδι

«Στη είσοδο της σπηλιάς, υπήρχε ένα βουητό,» ανέφερε ο ηθοποιός. «Και μπορείτε να το ακούσετε στην ταινία, γιατί υπήρχαν χιλιάδες μέλισσες ακριβώς στην είσοδο της σπηλιάς. Έπρεπε να περάσεις μέσα από αυτό το "πέπλο" μελισσών για να μπεις μέσα», εξήγησε.

Μέσα, τα 40 πρόβατα που περιλαμβάνονταν στη σκηνή έκαναν τα πράγματα να... μυρίζουν λίγο δυσάρεστα. «Η μυρωδιά ήταν έντονη», παραδέχτηκε ο Νόλαν προσθέτοντας ότι το περιβάλλον «έγινε πολύ, πολύ υγρό και βρώμικο μετά από λίγο. Έχω χτίσει πολλές σπηλιές στο παρελθόν — αλλά το να γυρίζεις σε μια πραγματική σπηλιά, το συναίσθημα είναι εντελώς διαφορετικό. Μόλις μετακινηθεί ο βράχος μπροστά από την πόρτα και βρεθείς στο σκοτάδι, είναι απόλυτα καταθλιπτικό αλλά έδινε μια αίσθηση ρεαλισμού», ανέφερε.

{https://youtu.be/AyIZ9tiiN8I?si=boU-7Ay101NZ_d3v}



Ο Νόλαν έκανε την παραγωγή του μια πραγματικά επική, παγκόσμια περιπέτεια, που εκτεινόταν σε έξι χώρες και 91 ημέρες. Όσο φιλόδοξο κι αν ήταν αυτό, η ταινία ολόκληρωσε τα γυρίσματά της εννέα ημέρες νωρίτερα από το προγραμματισμένο.



«Το αστείο ήταν ότι σε κάθε μέρος σκεφτόσουν ότι η επόμενη τοποθεσία θα είναι πιο εύκολη γιατί συνήθως σε κάθε ταινία υπάρχει μια στιγμή που χαλαρώνει η κατάσταση», είπε ο Ματ Ντέιμον σε συνέντευξη στο Time. «Απλώς αυτό δεν έγινε, ήταν ασταμάτητο», πρόσθεσε.



Όπως εξήγησε ο Νόλαν, η ταινία γυρίστηκε σε πραγματικές συνθήκες, ακόμα και στην ανοιχτή θάλασσα, όπου το καστ έμαθε να κωπηλατεί και μάλιστα ασταμάτητα. «Ήταν αρκετά πρωτόγονο», είπε ο Νόλαν στους Times. «Ήμουν έξω σε αυτό για τους τελευταίους τέσσερις μήνες. Είχαμε το καστ που παίζει το πλήρωμα του πλοίου του Οδυσσέα εκεί έξω, στα αληθινά κύματα, στα αληθινά μέρη. Και ναι, είναι απέραντο και τρομακτικό και θαυμάσιο και ευεργετικό, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν. Πραγματικά θέλαμε να αποτυπώσουμε πόσο δύσκολα θα ήταν αυτά τα ταξίδια για τους ανθρώπους», εξήγησε.



Εκτός από την Ελλάδα, γυρίσματα της Οδύσσειας έγιναν επίσης στο Μαρόκο, στην Ιταλία (Σικελία και Μάλτα), στην Ισλανδία, στην Σκωτία και στις ΗΠΑ.