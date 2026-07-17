Στις 19:00 κλείνουν οι συμμετοχές στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot συνεχίζονται σήμερα (17/7) και μετά το νέο τζακ ποτ οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν 50 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στην κλήρωση 246, την περασμένη Τρίτη (14/7), σημειώθηκε νέο τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία, αλλά πέντε δελτία κέρδισαν από 456.690,90 ευρώ. Η σημερινή κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 21:00.

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες, ανάμεσά τους η Ελλάδα. Η κλήρωση γίνεται κάθε Τρίτη (21:15) και Παρασκευή (21:00). Οι συμμετοχές για τις κληρώσεις τόσο της Τρίτης, όσο και της Παρασκευής, κλείνουν στις 19:00. Το σύστημα για νέες συμμετοχές και έναρξη πληρωμών ανοίγει στις 23:00.

Eurojackpot: Πώς μπορώ να εξαργυρώσω το δελτίο

Η εξαργύρωση ενός δελτίου με κέρδος μέχρι 100.000 ευρώ μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε κατάστημα Allwyn, αλλά και στα γραφεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Για ποσά μεγαλύτερα από 100.000 ευρώ η αίτηση πληρωμής εκδίδεται μόνο στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, για λόγους προστασίας της ανωνυμίας. Σε περίπτωση που η παρουσία δεν είναι επιθυμητή, η διαδικασία εξαργύρωσης μπορεί να γίνει και με εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.