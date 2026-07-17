Με ειδική επιχείρηση η μεταγωγή του 42χρονου που προφυλακίστηκε για τον εμπρησμό της Marfin.

Στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος, ένας από τους δύο που έχουν κριθεί προφυλακιστέοι, κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin, το 2010.

Ο 42χρονος μεταφέρθηκε με ειδική επιχείρηση της Αστυνομίας, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής. Στη μεταγωγή, ήταν ο μόνος κρατούμενος και φρουρούνταν από πέντε αστυνομικούς, ενώ το όχημα συνοδευόταν από περιπολικά και μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά την άφιξη στις Δικαστικές Φυλακές Ναυπλίου, κρατείται προσωρινά στον χώρο υποδοχής, όπως προβλέπεται μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Στη συνέχεια, ο 42χρονος θα μεταφερθεί σε κελί υψίστης ασφαλείας, όπου δεν θα υπάρχει άλλος κρατούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης.

Ο άλλος κατηγορούμενος που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση της Marfin, επίσης 42 ετών, θα μεταφερθεί στις Φυλακές Μαλανδρίνου. Η μεταγωγή του πιθανόν να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, αναμένεται η έκδοση της 46χρονης, η οποία συνελήφθη και κρατείται στο Λονδίνο, κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρησμό της Marfin που κόστισε τη ζωή τριών εργαζομένων στην τράπεζα.

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Υπόθεση Marfin: Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Οι δύο 42χρονοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους καθώς, σύμφωνα με το σχετικό σκεπτικό, αμφότεροι θεωρούνται ύποπτοι διάπραξης νέων αδικημάτων.

«Από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, το γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους, αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση, είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους», ανέφερε το σκεπτικό.