Οι δύο συλληφθέντες, κατά την απολογία τους, αρνήθηκαν κατηγορηματικά πως έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον εμπρησμό της Marfin, πριν από 16 χρόνια.

Στη φυλακή, μετά από μαραθώνια ανακριτική διαδικασία, οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι

Αρνήθηκαν κατηγορηματικά πως έχουν οποιαδήποτε σχέση με τον εμπρησμό της Marfin, πριν από 16 χρόνια, οι δύο 42χρονοι οι οποίοι απολογήθηκαν στην 3η τακτική ανακρίτρια μετά το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και άλλα αδικήματα σχετικά με τη φονική επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010.

Οι δύο συλληφθέντες απαντώντας σε σειρά ερωτημάτων της ανακρίτριας, μετά το πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσαν, αμφισβήτησαν το περιεχόμενο της δικογραφίας που τους φέρνει κατηγορούμενους και υποστήριξαν πως δεν έχουν καμία ανάμιξη σε όσα τους αποδίδονται.

Αυτό άλλωστε υπογράμμισαν και οι συνήγοροί τους, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν μιλώντας για «ισχνά» αποδεικτικά στοιχεία, στηριγμένα σε ένα ανώνυμο email και για αμφίβολη ή μη ασφαλή ταυτοποίηση τους, με βάση τα αμερικανικά πρωτόκολλα που τηρεί η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ασφάλειας.

Οι κατηγορίες

Στον έναν εκ των δύο κατηγορουμένων, οι διωκτικές αρχές αποδίδουν το ρόλο του προσώπου το οποίο έδινε οδηγίες για την επίθεση στην τράπεζα, ενώ για τον δεύτερο, εκτιμούν πως ήταν εκείνος που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος της Marfin, χωρίς όμως να ρίξει ο ίδιος μέσα τις μολότοφ που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

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Έχοντας στο πλευρό τους πολλούς συγκεντρωμένους σε ένδειξη συμπαράστασης, οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν λίγο πριν από τις 11 το πρωί στο ανακριτικό γραφείο, κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Οι απολογίες τους διήρκεσαν έως νωρίς το απόγευμα με τους δύο κατηγορουμένους να επιμένουν στην αθωότητά τους, μιλώντας για αστήρικτες σε βάρος τους κατηγορίες.

Εν τω μεταξύ, στο Λονδίνο κρατείται, μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της η 46χρονη γυναίκα που φέρεται να εμπλέκεται μαζί τους στην εμπρηστική επίθεση της Marfin. Η 46χρονη η οποία συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρα, είναι μητέρα δύο παιδιών και ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Αν και οι αστυνομικοί αρχές θεωρούν πως συνδέεται με τον εμπρησμό, εν τούτοις δεν φαίνεται, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να της καταλογίζουν συγκεκριμένο ρόλο στην επίθεση.





