Έως τις 21:30 η κατάθεση δελτίων για την αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Συνεχίζονται απόψε (14/7) οι κληρώσεις του Τζόκερ, με χρηματικό έπαθλο 1 εκατ. ευρώ για τους μεγάλους νικητές.

Στην κλήρωση της προηγούμενης Κυριακής (12/7), δύο τυχεροί κέρδισαν από 2.569.895,58 ευρώ, με τα δελτία που έπαιξαν στη Λεμεσό και τα Γρεβενά. Επίσης, πέντε δελτία κέρδισαν από 100.000 ευρώ, ποσό που θα πάρουν και στην αποψινή κλήρωση όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: