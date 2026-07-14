Πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία ενός αθλητή ή μιας ομάδας βρίσκεται πάντα ένας άνθρωπος που μοιράζεται καθημερινά μαζί τους τις αγωνίες, τις προκλήσεις και τις δύσκολες στιγμές, πολύ πριν έρθουν οι πανηγυρισμοί των διακρίσεων.

Αν και δεν συγκεντρώνει πάντα τα φώτα της δημοσιότητας στον βαθμό που συμβαίνει με τους πρωταγωνιστές των αγωνιστικών χώρων, ο προπονητής αφήνει το δικό του, καθοριστικό αποτύπωμα σε κάθε πορεία προς την κορυφή.

Η αφοσίωση, η επιμονή και η πίστη στις δυνατότητες των αθλητών τους τις πιο κρίσιμες στιγμές, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που μοιράζονται όλοι οι προπονητές, ανεξαρτήτως του αθλήματος στο οποίο διακρίνονται.

Γιώργος Πομάσκι, Προπονητής Εθνικής Ομάδας Στίβου, Βασίλης Σπανούλης, Προπονητής Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ, Γιώργος Καπουτζίδης, παρουσιαστής εκδήλωσης, Κώστας Χριστοφιδέλης, Προπονητής Εθνικής Ανδρών Βόλεϊ, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Προπονητής Εθνικής Ανδρών Ποδοσφαίρου, Πάνος Βελέντζας, Προπονητής Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης

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Αυτό έγινε φανερό και στο ξεχωριστό event της Allwyn, η οποία έφερε για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο προπονητές και αθλητές από τις πέντε μεγαλύτερες ομοσπονδίες της Ελλάδας — μπάσκετ, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, βόλεϊ και στίβο.

Η συνάντηση ανέδειξε τις κοινές εμπειρίες, τις προκλήσεις αλλά και το κοινό όραμα που ενώνει τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις επιτυχίες των Εθνικών Ομάδων. Ως χορηγός των πέντε κορυφαίων αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας, η Allwyn στηρίζει τους ανθρώπους που συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόοδο και τις επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=JCrTbZaBT1w}

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