Νέα διάσταση στην υπόθεση των υποκλοπών δίνει, σύμφωνα με τον δικηγόρο θυμάτων του Predator, Ζαχαρία Κεσσέ, δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε στο Ισραήλ και στο οποίο ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, φέρεται να παραδέχεται ότι προμήθευσε το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές.

Για μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζει, αλλάζει τα δεδομένα στην υπόθεση των υποκλοπών έκανε λόγο ο δικηγόρος θύματος του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές, σχολιάζοντας δικαστικό έγγραφο που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνει ότι ο ιδρυτής της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, πούλησε το παράνομο λογισμικό Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές.

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει τεράστιο βάρος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων», τόνισε, καλώντας τη Δικαιοσύνη να επανεξετάσει την υπόθεση.

«Πρώτη φορά σε δικαστικό έγγραφο»

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Κεσσές αναφέρθηκε στην αγωγή που έχει καταθέσει ο Ταλ Ντίλιαν σε βάρος θύματος των υποκλοπών ενώπιον ισραηλινού δικαστηρίου, ζητώντας αποζημίωση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Όπως σημείωσε, στο συγκεκριμένο δικόγραφο ο ιδρυτής της Intellexa παραδέχεται για πρώτη φορά εγγράφως ότι προμήθευσε το Predator στις ελληνικές κρατικές αρχές, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η πώληση ήταν νόμιμη και αποσυνδέοντας τον εαυτό του από τη χρήση του λογισμικού και τις παράνομες παρακολουθήσεις.

«Είναι η πρώτη φορά που σε δικαστικό έγγραφο αποτυπώνεται ότι η προμήθεια του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα δεν είναι κάτι ψευδές, αλλά κάτι αληθές, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ως νόμιμο. Αντίθετα, παρουσιάζει ως ψευδή τη σύνδεσή του με τη χρήση του λογισμικού», ανέφερε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η σημασία του εγγράφου είναι ιδιαίτερη, καθώς αποτελεί επίσημο αποδεικτικό στοιχείο σε εκκρεμή δικαστική διαδικασία στο Ισραήλ. Όπως είπε, το ισραηλινό δικαστήριο θα κρίνει τους επόμενους μήνες εάν ο Ντίλιαν περιορίστηκε μόνο στην προμήθεια του Predator ή αν είχε και εμπλοκή στη χρήση του.

«Η Ελλάδα ήταν προνομιακό περιβάλλον»

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί ο Ταλ Ντίλιαν δεν είχε παρουσιάσει τα συγκεκριμένα στοιχεία νωρίτερα, ο Ζαχαρίας Κεσσές υποστήριξε ότι μέχρι την απόφαση της 26ης Φεβρουαρίου 2026 δεν είχε λόγο να το κάνει.

«Μέχρι την απόφαση του δικαστηρίου στις 26 Φλεβάρη 2026, ο κύριος Ντίλιαν είχε όχι μόνο διασφάλιση ότι δεν θα τον πειράξει κανείς, αλλά και αποδείξεις ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένα προνομιακό περιβάλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2020 έως το 2026 δεν υπήρξε ουσιαστική ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, υπήρχαν σοβαρά κακουργηματικά αδικήματα. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι αστυνομικοί έλεγχοι ήταν προσυμφωνημένοι και ότι ο Ντίλιαν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, ενώ έκανε λόγο και για ενημέρωσή του σχετικά με τις ερωτήσεις που θα δεχόταν στην Εξεταστική Επιτροπή του 2023.

Έκκληση για νέα διερεύνηση

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι πλέον το βάρος περνά στην ελληνική Δικαιοσύνη και ειδικότερα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχει ένα τεράστιο βάρος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διερευνήσει την υπόθεση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλει να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει.

Παράλληλα, πρότεινε να εξεταστούν πέντε στελέχη της Intellexa –ο γενικός διευθυντής, η διοικητική διευθύντρια και τρεις τεχνικοί– υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν καταθέσει ποτέ, παρά τον κομβικό ρόλο που, κατά τον ίδιο, είχαν στη λειτουργία του λογισμικού.

«Θα ζητήσω να ανοίξει ξανά η υπόθεση»

Ο κ. Κεσσές γνωστοποίησε ότι θα προσέλθει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να καταθέσει τα νέα στοιχεία και θα ζητήσει επισήμως την ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο και την εκ νέου διερεύνησή της.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι η Εισαγγελία έχει επιδείξει μέχρι στιγμής «αργά αντανακλαστικά», εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει πλέον ουσιαστική παρέμβαση.

Τέλος, επισήμανε ότι η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, που έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, αφορά μόνο τα πλημμελήματα και όχι τα βασικά ερωτήματα της υπόθεσης, όπως ποιος έδωσε την εντολή για τις παρακολουθήσεις, ποιος χρηματοδότησε το Predator και πού βρίσκονται τα προσωπικά δεδομένα που φέρεται να συλλέχθηκαν.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη ότι, πέρα από τους Νίκο Ανδρουλάκη, Χρήστο Σπίρτζη και Αντώνη Σαμαρά, κανένα άλλο πολιτικό πρόσωπο που φέρεται να ήταν θύμα παρακολούθησης δεν έχει μέχρι σήμερα καταθέσει για την υπόθεση.