Στόχος να φύγει η καυτή πατάτα από τα χέρια της κυβέρνησης.

Πολλά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν σε ότι αφορά την δικαστική εκκρεμότητα του Ισραηλινού εμπλεκόμενου Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ως γνωστόν ο ιδρυτής της Intellexa ετοιμάζεται για το εφετείο τον Δεκέμβριο.

Με το ενδεχόμενο να ανατραπεί πλήρως η απόφαση του πρωτοδικείου που προέβλεπε οκτώ χρόνια φυλάκισης να μοιάζει απίθανη. Αν όχι σκανδαλώδης.

Ένα από τα εναλλακτικά σενάρια που συζητιούνται πίσω από κλειστές πόρτες είναι μήπως η δίκη του Ισραηλινού- που έχει απειλήσει ευθέως το Μαξίμου με αποκαλύψεις αν δεν υπάρξει ευτυχής δικαστική κατάληξη- γίνει τελικά στο Ισραήλ.

Όχι ότι εκεί είναι πολύ δημοφιλής- σύμφωνα με πληροφορίες- ο Ταλ Ντίλιαν, αλλά τουλάχιστον θα έχει φύγει η καυτή πατάτα από τα χέρια της κυβέρνησης. Για να δούμε.

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Λ.Ι.