Πολλά είναι τα σενάρια που κυκλοφορούν σε ότι αφορά την δικαστική εκκρεμότητα του Ισραηλινού εμπλεκόμενου Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
Ως γνωστόν ο ιδρυτής της Intellexa ετοιμάζεται για το εφετείο τον Δεκέμβριο.
Με το ενδεχόμενο να ανατραπεί πλήρως η απόφαση του πρωτοδικείου που προέβλεπε οκτώ χρόνια φυλάκισης να μοιάζει απίθανη. Αν όχι σκανδαλώδης.
Ένα από τα εναλλακτικά σενάρια που συζητιούνται πίσω από κλειστές πόρτες είναι μήπως η δίκη του Ισραηλινού- που έχει απειλήσει ευθέως το Μαξίμου με αποκαλύψεις αν δεν υπάρξει ευτυχής δικαστική κατάληξη- γίνει τελικά στο Ισραήλ.
Όχι ότι εκεί είναι πολύ δημοφιλής- σύμφωνα με πληροφορίες- ο Ταλ Ντίλιαν, αλλά τουλάχιστον θα έχει φύγει η καυτή πατάτα από τα χέρια της κυβέρνησης. Για να δούμε.
Λ.Ι.