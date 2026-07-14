Η ύποπτη παρτίδα κοτόπουλου έχει ήδη καταναλωθεί σχεδόν στο σύνολό της στα περισσότερα από τα εμπλεκόμενα καταστήματα.

Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει στη Λαμία τα περισσότερα από 30 κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής.

Στο νοσοκομείο 30 άτομα - 12 νοσηλείες

Ο ΕΟΔΥ ενημερώθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση των πρώτων περιστατικών, ενώ από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως και σήμερα περισσότεροι από 30 πολίτες προσήλθαν στα Επείγοντα με συμπτώματα συμβατά με σαλμονέλωση, όπως διάρροια, εμετούς και πυρετό.

Από τους ασθενείς, οι 12 κρίθηκε απαραίτητο να νοσηλευτούν στην Παθολογική Κλινική και στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας του νοσοκομείου, όπου παρακολουθούνται και λαμβάνουν την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Η κατάσταση της υγείας όλων των νοσηλευόμενων είναι ελεγχόμενη, ενώ αρκετοί ασθενείς παρουσίασαν ήπια συμπτώματα, έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Στο επίκεντρο ύποπτη παρτίδα κοτόπουλου

Οι πρώτες ενδείξεις οδηγούν τις αρχές στην πιθανότητα τα κρούσματα να συνδέονται με την κατανάλωση μολυσμένου τροφίμου. Η επικρατέστερη εκδοχή που εξετάζεται αφορά παρτίδα κοτόπουλου, η οποία φέρεται να διακινήθηκε μέσω κοινού προμηθευτή σε καταστήματα εστίασης της πόλης.

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Μάλιστα, από την πρώτη χαρτογράφηση των περιστατικών προκύπτει ότι οι ασθενείς είχαν επισκεφθεί διαφορετικά καταστήματα εστίασης, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους. Το κοινό στοιχείο που εξετάζουν οι ελεγκτικές αρχές είναι η χρήση της ίδιας πρώτης ύλης, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της προβληματικής παρτίδας κοτόπουλου.

Σαρωτικοί έλεγχοι σε καταστήματα εστίασης

Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Υγείας πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε επτά καταστήματα εστίασης σε διάφορα σημεία της Λαμίας, συλλέγοντας δείγματα και εξετάζοντας τα παραστατικά προμήθειας των πρώτων υλών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι επιχειρήσεις είχαν προμηθευτεί την επίμαχη παρτίδα από μεγάλη αλυσίδα τροφοδοσίας, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η διαδρομή της συγκεκριμένης παρτίδας από τον προμηθευτή μέχρι την τελική διάθεσή της.

Δύσκολο το έργο των ελεγκτών

Η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς λόγω της αυξημένης κίνησης του Σαββατοκύριακου η ύποπτη παρτίδα κοτόπουλου έχει ήδη καταναλωθεί σχεδόν στο σύνολό της στα περισσότερα από τα εμπλεκόμενα καταστήματα.

Παρά τα εμπόδια, οι εργαστηριακές αναλύσεις των δειγμάτων συνεχίζονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πηγή της μόλυνσης και να αποτραπεί η εμφάνιση νέων κρουσμάτων.

Ανησυχία για πιθανή διασπορά και εκτός Φθιώτιδας

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ύποπτη παρτίδα να μην διατέθηκε αποκλειστικά στη Λαμία, αλλά να έχει διανεμηθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η πλήρης ιχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων και η άμεση απόσυρση τυχόν μολυσμένων τροφίμων θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη μέχρι να διαπιστωθεί με βεβαιότητα η προέλευση των κρουσμάτων.