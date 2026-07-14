Οι σπουδές που οδηγούν σε νοσοκομεία, έρευνα και βιοτεχνολογία και αξίζουν να μπουν στο επίκεντρο της προσοχής όσων υποψηφίων ενδιαφέρονται για τα επαγγέλματα Υγείας.

Καθώς οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το Μηχανογραφικό 2026, πολλοί αναζητούν σχολές στον χώρο της Υγείας που προσφέρουν σύγχρονες γνώσεις, πρακτική εκπαίδευση και αξιόλογες επαγγελματικές προοπτικές. Μία από αυτές είναι το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Πρόκειται για μια σχολή που συχνά παρεξηγείται λόγω της ονομασίας της, καθώς αρκετοί υποψήφιοι θεωρούν ότι πρόκειται είτε για Ιατρική είτε για Βιολογία. Στην πραγματικότητα, οι Βιοϊατρικές Επιστήμες αποτελούν έναν ξεχωριστό επιστημονικό κλάδο, με δικό του αντικείμενο σπουδών και συγκεκριμένο επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τι ακριβώς σπουδάζει ένας φοιτητής Βιοϊατρικών Επιστημών;

Οι Βιοϊατρικές Επιστήμες επικεντρώνονται στις εργαστηριακές επιστήμες υγείας και στην εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων για τη διάγνωση, την πρόληψη και την παρακολούθηση ασθενειών εξηγούν στο Dnews οι βιολόγοι Δρ. Χατζημόσχου Αθανάσιος, Δρ. Μητράκας Αχιλλέας, Χατζημόσχου Κωνσταντίνος (Doublehelix Biology). Οι επαγγελματίες του κλάδου αποτελούν βασικό κομμάτι της λειτουργίας κάθε νοσοκομείου και διαγνωστικού εργαστηρίου, καθώς συμβάλλουν καθημερινά στην εξαγωγή αξιόπιστων εργαστηριακών αποτελεσμάτων που καθοδηγούν τους γιατρούς στη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές αποκτούν ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και εκτεταμένη εργαστηριακή εκπαίδευση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα όπως:

Μικροβιολογία

Αιματολογία

Βιοχημεία

Ανοσολογία

Ιολογία

Μυκητολογία

Παθολογία

Μοριακή Βιολογία

Κλινική Χημεία

Ιστολογία

Ανατομία

Φυσιολογία

Παράλληλα, εκπαιδεύονται στη χρήση σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού, στις τεχνικές μοριακής διάγνωσης, στην ανάλυση βιολογικών δειγμάτων και στην εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων ποιότητας, δεξιότητες που αποτελούν βασικά εφόδια για τη μελλοντική επαγγελματική τους πορεία.

Η πρακτική άσκηση φέρνει τους φοιτητές στον πραγματικό χώρο της Υγείας

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του τμήματος είναι η έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση. Οι φοιτητές πραγματοποιούν εργαστηριακές ασκήσεις καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, ενώ ολοκληρώνουν και πρακτική άσκηση σε νοσοκομεία, δημόσια και ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και άλλες δομές υγείας. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν πολύτιμη εμπειρία, εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις του επαγγέλματος και έρχονται σε επαφή με πραγματικά περιστατικά, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτησή τους.

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Οι επαγγελματικές προοπτικές

Οι απόφοιτοι των Βιοϊατρικών Επιστημών διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών, καθώς μπορούν να απασχοληθούν σε:

Δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία

Μικροβιολογικά και διαγνωστικά εργαστήρια

Αιματολογικά εργαστήρια

Κέντρα μοριακής διάγνωσης

Ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια

Φαρμακευτικές εταιρείες

Βιοτεχνολογικές επιχειρήσεις

Εταιρείες παραγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου

Παράλληλα, πολλοί απόφοιτοι επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ακολουθώντας ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία.

Ένας διαρκώς εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος

Η ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας, της γενετικής, της βιοτεχνολογίας και της εξατομικευμένης ιατρικής έχει αυξήσει σημαντικά τη σημασία των εργαστηριακών επιστημών υγείας. Η έγκαιρη διάγνωση, οι μοριακές εξετάσεις και οι σύγχρονες τεχνολογίες αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της ιατρικής φροντίδας, καθιστώντας τους επιστήμονες του κλάδου ιδιαίτερα σημαντικούς για τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Οι Βιοϊατρικές Επιστήμες συνδυάζουν τη γνώση της βιολογίας με τις εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας, προσφέροντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς και δημιουργεί νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Για όσους αγαπούν τις επιστήμες υγείας, ενδιαφέρονται για την έρευνα, την τεχνολογία και την εργαστηριακή διάγνωση και επιθυμούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ασθενειών, οι Βιοϊατρικές Επιστήμες αποτελούν μια σύγχρονη, απαιτητική και ιδιαίτερα δυναμική επιλογή.