Η ανάπτυξη νέων επιστημονικών πεδίων και η έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα έχουν αναδείξει μια σειρά από Σχολές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν στη σκιά των «παραδοσιακών» επιλογών.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών και η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού φέρνουν κάθε χρόνο χιλιάδες υποψηφίους μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της ζωής τους. Για όσους ανήκουν στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η πρώτη σκέψη είναι σχεδόν πάντα η ίδια, η Ιατρική. Ακολουθούν η Οδοντιατρική, η Φαρμακευτική και η Κτηνιατρική, σχολές που διαχρονικά συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ πιο σύνθετη. Ο χώρος της Υγείας έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια και πλέον περιλαμβάνει δεκάδες επιστημονικά αντικείμενα που συνδυάζουν υψηλή εξειδίκευση, άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

Οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, η γήρανση του πληθυσμού, η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας, η πρόοδος της γενετικής, η αύξηση των χρόνιων νοσημάτων και η στροφή προς την πρόληψη δημιουργούν ολοένα μεγαλύτερη ζήτηση για νέους επιστήμονες σε κλάδους που μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Για τον λόγο αυτό, πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού 2026, αξίζει κάθε υποψήφιος να γνωρίσει και άλλες επιλογές που μπορούν να οδηγήσουν σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επαγγελματική πορεία εξηγεί στο Dnews ο βιολόγος Κυριάκος Σαββόγλου (Ο viologos).

Σε μια πρόσφατη, μεγάλη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε σε ομαδική κοινότητα με πάνω από 350 συμμετέχοντες στην οποία συμμετέχουν ενεργοί φοιτητές σχολών υγείας αλλά και υποψήφιοι που μόλις ολοκλήρωσαν τις Πανελλήνιες 2026 αποτυπώθηκαν οι νέες τάσεις. Οι ίδιοι οι φοιτητές και οι μελλοντικοί συνάδελφοί τους ξεχώρισαν τις «μη κλασικές» σχολές υγείας που αξίζουν την προσοχή σου. ​Ας δούμε ποιες είναι αυτές, τι προσφέρουν και πού μπορείς να τις σπουδάσεις στην Ελλάδα:

Εργοθεραπεία: Η σχολή της αποκατάστασης και της αυτονομίας

Η Εργοθεραπεία παρουσιάζει κατακόρυφη άνοδο στις προτιμήσεις και όχι άδικα, καθώς η απορρόφηση στην αγορά εργασίας είναι εξαιρετική. Ο εργοθεραπευτής βοηθά άτομα κάθε ηλικίας με σωματικές, νοητικές ή κοινωνικές δυσκολίες να επανεκπαιδευτούν και να γίνουν πλήρως αυτόνομα στην καθημερινότητά τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πού υπάρχει:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) – Αθήνα

​Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Πτολεμαΐδα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) – Κομοτηνή (Το νεότερο τμήμα του κλάδου!)

Βιοϊατρικές Επιστήμες: Η «καρδιά» των εργαστηρίων και των εξειδικεύσεων

Αν σε γοητεύει η εργαστηριακή ανάλυση, η διάγνωση και οι εφαρμοσμένες επιστήμες υγείας, αυτό το τμήμα προσφέρει πολύ ισχυρά εφόδια. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η πολυμορφικότητά του, καθώς ανοίγει πόρτες σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους. Πού υπάρχει:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) – Αθήνα: Εδώ το τμήμα ξεχωρίζει, καθώς προσφέρει συγκεκριμένες κατευθύνσεις που καλύπτουν κι άλλους εξειδικευμένους τομείς, όπως η Ραδιολογία-Ακτινολογία και η Αισθητική και Κοσμητολογία. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) – Θεσσαλονίκη

Φυσικοθεραπεία: Κίνηση, αποκατάσταση και ευεξία

Μια διαχρονικά δυνατή επιλογή με τεράστιο εύρος εφαρμογής, από νοσοκομεία και κέντρα αποκατάστασης μέχρι τον αθλητισμό. Οι απόφοιτοι έχουν άμεσα επαγγελματικά δικαιώματα και εξαιρετικές προοπτικές. Πού υπάρχει:

Αθήνα (ΠΑΔΑ), Θεσσαλονίκη (ΔΙΠΑΕ), Πάτρα (Παν. Πατρών), Λαμία (Παν. Θεσσαλίας), Αίγιο (Παν. Πατρών), Σπάρτη (Παν. Πελοποννήσου).

Λογοθεραπεία: Η επιστήμη της επικοινωνίας

Ένας κλάδος με σταθερά υψηλή ζήτηση, που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση γύρω από τις αναπτυξιακές δυσκολίες και η έγκαιρη παρέμβαση έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση του επαγγέλματος. Πού υπάρχει:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πανεπιστήμιο Πατρών

Πελοποννήσου (Καλαμάτα)

Μοριακή Βιολογία & Γενετική: Το μέλλον της ιατρικής

Για όσους βλέπουν τον εαυτό τους στο DNA, τη γενετική μηχανική και την εξατομικευμένη θεραπεία ασθενειών όπως ο καρκίνος. Είναι η σχολή που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας επιστημονικής έρευνας. Οι απόφοιτοι της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής συμμετέχουν στην έρευνα νέων θεραπειών, στη μελέτη του ανθρώπινου γονιδιώματος, στην ανάπτυξη διαγνωστικών εξετάσεων και στη βιοτεχνολογία. Πρόκειται για έναν κλάδο που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες μεταπτυχιακής εξειδίκευσης και διεθνούς επιστημονικής σταδιοδρομίας. Πού υπάρχει:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) – Αλεξανδρούπολη

Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία: Εξειδίκευση υψηλής ζήτησης

Η Βιοτεχνολογία αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς παγκοσμίως. Οι απόφοιτοι δραστηριοποιούνται στη φαρμακοβιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων, στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, στη διαγνωστική έρευνα και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών. Οι γνώσεις που αποκτούν θεωρούνται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας.

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Λάρισα) – Ένα τμήμα με εξαιρετικό όνομα στην αγορά και την έρευνα.

Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Με έμφαση στη Βιοτεχνολογία και τις σύγχρονες εφαρμογές της.

Διαιτολογία & Διατροφολογία: Η πρόληψη ως θεραπεία

Η διατροφή αναγνωρίζεται πλέον ως ο σημαντικότερος πυλώνας της προληπτικής ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Οι κλινικοί διαιτολόγοι αποτελούν απαραίτητο κομμάτι των ιατρικών ομάδων. Πού υπάρχει:

Αθήνα (Χαροκόπειο), Θεσσαλονίκη (ΔΙΠΑΕ), Τρίκαλα (Παν. Θεσσαλίας), Σητεία (ΕΛΜΕΠΑ), Καρδίτσα (Παν. Θεσσαλίας).

Η Υγεία του αύριο χρειάζεται πολλές ειδικότητες

Οι απαντήσεις των ίδιων των φοιτητών δείχνουν ότι το επίκεντρο της Υγείας έχει μετατοπιστεί. Πέρα από την Ιατρική υπάρχουν σχολές με υψηλού επιπέδου σπουδές, σημαντική κοινωνική προσφορά και ιδιαίτερα θετικές προοπτικές απασχόλησης. Για πολλούς υποψηφίους, αυτές οι λιγότερο προβεβλημένες επιλογές μπορεί τελικά να αποτελέσουν το ιδανικό ξεκίνημα για μια επιτυχημένη και δημιουργική επαγγελματική πορεία. Οι υποψήφιοι δεν ψάχνουν πλέον μόνο «τίτλους κύρους», αλλά σχολές που προσφέρουν γρήγορη απορρόφηση στην αγορά εργασίας (όπως η Εργοθεραπεία και η Λογοθεραπεία, που πλέον ενισχύονται με νέα τμήματα στην περιφέρεια), σύγχρονες και πολυδιάστατες εξειδικεύσεις (όπως οι διαφορετικές κατευθύνσεις των Βιοϊατρικών Επιστημών ή η Μοριακή Βιολογία).

Η σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη δεν βασίζεται αποκλειστικά στον γιατρό. Πίσω από κάθε επιτυχημένη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση βρίσκεται μια πολυεπιστημονική ομάδα, στην οποία συμμετέχουν εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, βιοϊατρικοί επιστήμονες, διαιτολόγοι, μοριακοί βιολόγοι και πολλοί ακόμη επαγγελματίες. Αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί οι συγκεκριμένες σχολές παρουσιάζουν ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο από τους υποψηφίους όσο και από την αγορά εργασίας.

Αν λοιπόν συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου, μην εγκλωβίζεσαι στις προφανείς επιλογές. Μελέτησε τους οδηγούς σπουδών αυτών των τμημάτων — ίσως εκεί κρύβεται το δικό σου επαγγελματικό μέλλον!