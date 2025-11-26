Η Γηριατρική είναι ένα από τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη ανάπτυξη που αξίζει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μελλοντικών φοιτητών Ιατρικής.

Καθώς οι μαθητές της Γ Λυκείου προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 2026 με στόχο μεταξύ άλλων μια θέση στις Ιατρικές Σχολές, μια λιγότερο προβεβλημένη αλλά εξαιρετικά σημαντική εξειδίκευση αρχίζει να ξεχωρίζει. Πρόκειται για τη Γηριατρική, ένα πεδίο που διεθνώς θεωρείται από τα πιο αναγκαία και αναπτυσσόμενα, αλλά στην Ελλάδα παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό.

Όπως αναλύει ο Δρ Ταουσάνης Χρήστος, Επιστημονικός Διευθυντής EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας στο Dnews η Ιατρική είναι μια από τις κορυφαίες στις προτιμήσεις των αριστούχων μαθητών. Αποτελεί τη βασικότερη επιστήμη του ανθρώπου και συνδέεται με δεκάδες πεδία και εξειδικεύσεις. Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως διαθέτει περισσότερες από 40 αναγνωρισμένες ειδικότητες και 150 -και πλέον- μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις μόνο στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια!

Γηριατρική: Μια ιατρική εξειδίκευση για την Ελλάδα που γερνάει πιο γρήγορα από ποτέ

Ως επάγγελμα αιχμής ανταποκρίνεται στις εξελίξεις και αυτή τη στιγμή, ένα σημαντικό πεδίο του, καλείται να καλύψει την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη ανάγκη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, που δεν είναι άλλη από τη γήρανση του πληθυσμού. Αυτή την αποστολή καλείται πρακτικά να τη φέρει εις πέρας ένα πλήθος ιατρικών ειδικοτήτων ή ένα διεπιστημονικό πεδίο που είναι η Γηριατρική.

Ο Γηρίατρος είναι ο ιατρός που εξειδικεύεται στη φροντίδα, αξιολόγηση και παρακολούθηση των ηλικιωμένων ατόμων, αντιμετωπίζοντας με ολιστικό τρόπο τις ιδιαιτερότητες της τρίτης ηλικίας. Ο ρόλος του επεκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια μιας κλασικής ιατρικής ειδικότητας· πρόκειται για έναν επιστήμονα που κατανοεί βαθιά το πώς ο ανθρώπινος οργανισμός αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, πώς συνδυάζονται πολλαπλά νοσήματα στο ίδιο άτομο και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα ζωής στην προχωρημένη ηλικία.

Στον πυρήνα της εργασίας του βρίσκεται η διάγνωση και διαχείριση των λεγόμενων «γηριατρικών συνδρόμων»: καταστάσεων όπως η ευπάθεια, οι διαταραχές μνήμης, η πτώση λειτουργικότητας, η πολυφαρμακία, οι συχνές λοιμώξεις και οι ιατρογενείς επιπλοκές. Παράλληλα, ο γηρίατρος αντιμετωπίζει χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακά, μεταβολικά, κινητικά προβλήματα), φροντίζει για την πρόληψη και αναγνωρίζει τις ψυχοκοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη ζωή των ηλικιωμένων. Έτσι, η ημέρα ενός γηρίατρου συνδυάζει ιατρική παρακολούθηση, συμβουλευτική οικογένειας και διαχείριση σύνθετων αποφάσεων φροντίδας, πάντα με ανθρωποκεντρική οπτική.

Πώς γίνεται κάποιος Γηρίατρος;

Η Γηριατρική στην Ελλάδα αποτελεί αναδυόμενη εξειδίκευση και όχι αυτόνομη κύρια ειδικότητα, όπως συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο δρόμος είναι συγκεκριμένος:

Πτυχίο Ιατρικής σε ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Απόκτηση ειδικότητας Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, καθώς σε αυτά τα πεδία εδράζεται η κλινική βάση της Γηριατρικής. Εξειδίκευση στη Γηριατρική, μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων ή κλινικών, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η εξειδίκευση απαιτεί ισχυρή επιστημονική βάση, υψηλή κλινική ετοιμότητα και βαθιά ενσυναίσθηση, καθώς ο γηρίατρος εργάζεται με έναν πληθυσμό που συνδυάζει βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Η Γηριατρική είναι πιθανότατα ένα από τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη αναμενόμενη ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται από όλα τα διεθνή δεδομένα. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών έχει ήδη ξεπεράσει το 23%, ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται και η ανάγκη για δομές μακροχρόνιας φροντίδας γίνεται επιτακτική, ο ρόλος του γηρίατρου γίνεται κομβικός.

Οι επαγγελματικές διαδρομές περιλαμβάνουν: νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κατ’ οίκον φροντίδα, ερευνητικά κέντρα, δομές δημόσιων πολιτικών υγείας, μονάδες αποκατάστασης, αλλά και το ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο της «silver economy», δηλαδή τεχνολογίες, υπηρεσίες και προϊόντα για την τρίτη ηλικία.

Η Ιατρική, ως επιστήμη βάσης, μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας ποικιλοτρόπως. Ωστόσο, φοιτητές που ενδιαφέρονται για τη Γηριατρική μπορούν, από τα πρώτα έτη σπουδών, να καλλιεργήσουν ισχυρή βάση σε μαθήματα Φυσιολογίας, Παθολογίας, Νευρολογίας, Ψυχιατρικής, Κοινωνικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας τονίζει ο κ. Ταουσάνης.

Περισσότερο από επάγγελμα: μια αποστολή

Η Γηριατρική απαιτεί επιστημονική ακρίβεια, κλινική εμπειρία, σταθερότητα και βαθιά ενσυναίσθηση. Δεν είναι ένας δρόμος για όλους αλλά για όσους θέλουν να προσφέρουν ουσιαστικά στο πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας, αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές και σταθερές επιλογές καριέρας της επόμενης δεκαετίας. Εξάλλου οι διεθνείς τάσεις δείχνουν ότι οι επόμενες δεκαετίες θα φέρουν τεράστια ζήτηση για γιατρούς που γνωρίζουν σε βάθος τα γηριατρικά σύνδρομα, την πολυφαρμακία, τις νευρολογικές μεταβολές, την απώλεια λειτουργικότητας και όλες τις προκλήσεις που συνδέονται με τη γήρανση.

Σε μια χώρα που αλλάζει δημογραφικά με ταχείς ρυθμούς, ίσως ήρθε η ώρα αυτή η εξειδίκευση να μπει σοβαρά στη σκέψη των μαθητών που επιλέγουν την Ιατρική όχι μόνο ως επάγγελμα, αλλά και ως αποστολή.