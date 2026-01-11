Το πορτοκαλί τιμολόγιο θα αφορά τις επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA από τον Φεβρουάριο.

Για την πρώτη οργανωμένη εμφάνιση των δυναμικών πολυζωνικών τιμολογίων στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας προετοιμάζεται η αγορά, με τα λεγόμενα «πορτοκαλί» τιμολόγια να αναμένεται να κάνουν σταδιακά την είσοδό τους από τον επόμενο μήνα.

Το νέο αυτό μοντέλο τιμολόγησης προβλέπεται από τη σχετική υπουργική απόφαση που είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λίγο πριν από τα Χριστούγεννα και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταναλωτές και επιχειρήσεις διαχειρίζονται την κατανάλωση ρεύματος.

Το πορτοκαλί τιμολόγιο θα αφορά τις επιχειρήσεις με παροχές άνω των 25 kVA από τον Φεβρουάριο, ενώ για τα νοικοκυριά και τις μικρότερες παροχές θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο. Στόχος είναι να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να προγραμματίζουν τη χρήση της ενέργειας ανάλογα με το κόστος.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη σε αυτό το καθεστώς είναι η ύπαρξη έξυπνου μετρητή, καθώς το πορτοκαλί τιμολόγιο βασίζεται σε δυναμική χρέωση που μεταβάλλεται ανά ώρα. Για τους μικρούς καταναλωτές, το τιμολόγιο θα αποτελείται από ένα σταθερό μηνιαίο πάγιο, γνωστό από την αρχή της σύμβασης, και από μια μεταβαλλόμενη τιμή προμήθειας ρεύματος.

Η δεύτερη αυτή συνιστώσα θα καθορίζεται ωριαία, θα γνωστοποιείται εκ των προτέρων και θα προκύπτει από τον συνδυασμό μιας σταθερής χρέωσης ανά κιλοβατώρα με μια δυναμική μεταβλητή που ακολουθεί τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς.

Η ωριαία τιμή θα δημοσιοποιείται το αργότερο έως τις 17.00 της προηγούμενης ημέρας, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να μεταφέρουν την κατανάλωσή τους σε ώρες χαμηλών τιμών. Ήδη, οι μεγάλοι προμηθευτές ρεύματος, με πελατολόγιο άνω των 200.000 καταναλωτών, προετοιμάζουν δυναμικά προϊόντα, καθώς υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον ένα για κάθε κατηγορία πελατών.

Στο επίκεντρο της μετάβασης προς τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος βρίσκονται τα ζητήματα υποδομών, με τις ελλείψεις στο υφιστάμενο απόθεμα έξυπνων μετρητών να αναδεικνύονται σε κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχή εφαρμογή των «πορτοκαλί» τιμολογίων. Σε πρόσφατη απόφασή της για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης και του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων επισημαίνει ότι περίπου 330.000 έξυπνοι μετρητές που έχουν εγκατασταθεί στη χώρα δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές δυνατότητες για μετρήσεις σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.

Πρόκειται για συσκευές που τοποθετήθηκαν πριν από την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 στο εθνικό δίκαιο και οι οποίες δεν φέρουν τυποποιημένη θύρα επικοινωνίας H1 ή παλμούς εξόδου, στοιχεία απαραίτητα για την άμεση και λεπτομερή αποτύπωση της κατανάλωσης. Η Ρυθμιστική Αρχή κρίνει ότι η αδυναμία αυτή δημιουργεί ασυμβατότητες με το νέο πλαίσιο δυναμικής τιμολόγησης, καθώς περιορίζει την ικανότητα των καταναλωτών να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο το κόστος και να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται να αποκαταστήσει το πρόβλημα είτε μέσω αναβάθμισης των συγκεκριμένων μετρητών είτε με την πλήρη αντικατάστασή τους, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Στη βάση αυτή ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να ενημερώνει με σαφήνεια τόσο τους προμηθευτές όσο και τους τελικούς χρήστες για τις πραγματικές δυνατότητες κάθε εγκατεστημένου μετρητή, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και εσφαλμένες προσδοκίες.