Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναστολή των εξαγωγών από το Κατάρ απειλεί περίπου το 15% των εισαγωγών LNG.

Η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μπορεί να αυξηθεί έως και 130% εάν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για ένα μήνα. Ήδη, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν κατά 50%, φτάνοντας στα 47 ευρώ ανά μεγαβατώρα, υψηλό ενός έτους, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε διαταραχές στις ροές LNG προς την Ευρώπη.

{https://x.com/clashreport/status/2028473431889510794}

Η ενεργειακή εταιρεία QatarEnergy ανέστειλε την παραγωγή LNG στα συγκροτήματα Ras Laffan και Mesaieed, εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς, μετά από επίθεση drone σε δεξαμενή ύδατος. Η διακοπή αυτή αφαιρεί κρίσιμο όγκο από μια ήδη περιορισμένη αγορά.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναστολή των εξαγωγών από το Κατάρ απειλεί περίπου το 15% των εισαγωγών LNG, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για φορτία κυρίως από τις ΗΠΑ και οδηγώντας σε επιθετικότερες προσφορές στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, διαχειριστές δεξαμενόπλοιων LNG διέκοψαν τις διελεύσεις μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας περαιτέρω τις ροές από βασικούς παραγωγούς της Μέσης Ανατολής. Το Στενό αποτελεί κομβική θαλάσσια αρτηρία για τις ενεργειακές εξαγωγές και οποιαδήποτε διακοπή αυξάνει άμεσα το risk premium στις τιμές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι κίνδυνοι εντείνονται από τα σχετικά χαμηλά επίπεδα αποθηκευμένου φυσικού αερίου στην ΕΕ, που βρίσκονται κάτω από το 31%, σε σχέση με περίπου 40% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η χαμηλότερη βάση αποθεμάτων μειώνει τα περιθώρια απορρόφησης εξωτερικών σοκ και αυξάνει την ευαισθησία της αγοράς σε διαταραχές προσφοράς.

Η συνδυαστική πίεση από την απώλεια παραγωγής από το Κατάρ, οι περιορισμοί στη ναυσιπλοΐα και τα χαμηλά ευρωπαϊκά αποθέματα δημιουργεί ένα σκηνικό έντονης μεταβλητότητας, με την ευρωπαϊκή αγορά να εισέρχεται σε περίοδο αυξημένου ενεργειακού κινδύνου ενόψει της επόμενης χειμερινής περιόδου.