Ετοιμάζεται το σενάριο για την πέμπτη ταινία The Matrix.

Για μια πέμπτη ταινία Matrix ακούσαμε αρχικά το 2024. Έκτοτε, η ιδέα φάνηκε να μπαίνει στον πάγο, καθώς κανείς δεν φάνηκε να συζητά για αυτή... ή μήπως όχι; Παρά την παταγώδη αποτυχία του The Matrix Resurrections στο box office το 2021 (το οποίο αναβίωσε το franchise), η Warner Bros. δεν το βάζει κάτω, ανακοινώντοντας τα νεότερα για το πέμπτο κεφάλαιο.

Ο Ντρου Γκόνταρντ ο οποίος έχει αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της πέμπτης ταινίας, σε πρόσφατη συνέντευξή στο ScreenRant, επιβεβαίωσε ότι η πέμπτη δόση είναι «ακόμα στα σκαριά».

«Είμαι στη σπηλιά μου και γράφω. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα είμαι σε αυτή, αλλά όποτε βγω, θα έχω νέα να μοιραστώ», ανέφερε συγκεκριμένα.

Όταν ανακοινώθηκε το The Matrix 5 το 2024, ο εκτελεστικός διευθυντής της Warner Bros., Τζέσσι Έρμαν, επιβεβαίωσε ότι η ιστορία «θα προχωρήσει τον φανταστικό κόσμο χωρίς να απομακρυνθεί πολύ από αυτό που έκανε τη σειρά επιτυχία». Ωστόσο, δεν υπήρχαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με μια πιθανή ημερομηνία γυρισμάτων και κυκλοφορίας, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί τελικά από το αν οι εκτελεστικοί διευθυντές εγκρίνουν το σενάριο.

Ενώ δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος, ούτε χρονοδιάγραμμα παραγωγής, η νέα ενημέρωση είναι καθησυχαστική καθώς επιβεβαιώνει ότι η πέμπτη ταινία Matrix εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν κρυφές, ενώ δεν είναι σαφές, αν οι πρωταγωνιστές όπως ο Κιάνου Ριβς και η Κάρι-Αν Μος θα επιστρέψουν για να επαναλάβουν τους ρόλους τους ως Νίο και Τρίνιτι, αντίστοιχα.

Η επερχόμενη ταινία θα είναι η πρώτη χωρίς την άμεση εμπλοκή των αδελφών Γουατσόφσκι, δημιουργών του Matrix. Ωστόσο, η Λάνα Γουατσόφσκι θα συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός μετά την προηγούμενη σκηνοθεσία της τέταρτης ταινίας.

Θυμίζουμε ότι το The Matrix Resurrections θεωρήθηκε αποτυχία αφού δεν κατάφερε να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια της COVID-19, ενώ κυκλοφόρησε ταυτόχρονα σε κινηματογράφους και streaming στο HBO Max.