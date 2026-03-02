The Mortuary Assistant έρχεται να ξυπνήσει τους πιο σκοτεινούς εφιάλτες μας.

Η ταινία The Mortuary Assistant, βασισμένη στο επιτυχημένο horror video game, υπόχεται να στοιχειώσει τις νύχτες μας.

Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα: σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα μοιάζει να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα κλιμακώνεται σε εφιάλτη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει.





«Για να διώξεις έναν δαίμονα στην κόλαση, πρέπει να μάθεις το όνομά του», ακούγεται στο τρέιλερ, ανατριχιάζοντας τους φαν του horror.

{https://youtu.be/guVTzdFzhAo?si=8YMFry1_T2tuS0qL}

Το The Mortuary Assistant έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό νεανικό κοινό, κυρίως μέσα από δημοφιλή gaming playthroughs.



H σκηνοθεσία της ταινίας ανήκει στον Τζερεμία Κιπ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός του παιχνιδιού, Μπράιαν Κλαρκ. Πρωταγωνιστούν οι Ουίλα Χόλαντ και Πολ Σπαρκς.

Η ταινία κυκλοφορεί στις αίθουσες στις 12 Μαρτίου από τη NEO Films.