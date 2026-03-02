Αυτά είναι τα βασικά σημεία του φετινού ΕΝΦΙΑ.

Ο εφετινός ΕΝΦΙΑ φέρνει μαζί του τόσο ευχάριστες όσο και δυσάρεστες εκπλήξεις για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι αλλαγές στα εκκαθαριστικά, τα νέα κίνητρα για ασφάλιση κατοικιών αλλά και οι επιβαρύνσεις λόγω μεταβολών στην περιουσιακή κατάσταση διαμορφώνουν ένα τοπίο «πολλών ταχυτήτων».

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» με απλές ερωτήσεις και απαντήσεις τα βασικά σημεία του εφετινού φόρου.

1. Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά και πώς θα πληρωθεί ο ΕΝΦΙΑ;

Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναρτώνται στις 10 Μαρτίου στο Taxisnet. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη πληρωμή να γίνεται στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2027.

2. Ποια είναι η βασική ευχάριστη έκπληξη για εφέτος;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η σημαντικότερη θετική αλλαγή αφορά όσους ασφάλισαν την κατοικία τους αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα. Η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ αυξάνεται στο 20%, από 10% πέρυσι, υπό την προϋπόθεση ότι η ασφάλιση κάλυπτε ολόκληρο το 2025.

3. Ποιοι θα δουν μειωμένο ή αμετάβλητο φόρο;

Μειωμένο ΕΝΦΙΑ θα έχουν όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσα στο 2025, καθώς και όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή. Αμετάβλητος θα παραμείνει ο φόρος για ιδιοκτήτες που δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους κατάσταση.

4. Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο ΕΝΦΙΑ εφέτος;

Δυσάρεστες εκπλήξεις περιμένουν όσους απέκτησαν ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα μέσα στο 2025, όπως πλήρη ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία, αλλά και όσους τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο φόρος αυξάνεται λόγω της διεύρυνσης της φορολογητέας περιουσίας.

5. Υπάρχουν πλήρεις απαλλαγές από τον φόρο;

Ναι. Δεν θα πληρώσουν καθόλου ΕΝΦΙΑ οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και οι φορολογούμενοι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή θεομηνίες.

6. Τι ισχύει για τους κατοίκους μικρών οικισμών;

Ιδιοκτήτες που διατηρούν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εκτός Αττικής, θα πληρώσουν φέτος μειωμένο κατά 50% ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία τους, ενώ ο φόρος θα μηδενιστεί πλήρως το 2027, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αξίας του ακινήτου.

7. Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα για τον εφετινό ΕΝΦΙΑ;

Ο φετινός ΕΝΦΙΑ επιβραβεύει όσους ασφάλισαν τα ακίνητά τους και όσους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά επιβαρύνει όσους αύξησαν την ακίνητη περιουσία τους. Γι’ αυτό και τα εκκαθαριστικά του 2025 δεν είναι ίδια για όλους, αλλά αντικατοπτρίζουν τις επιλογές και τις μεταβολές κάθε ιδιοκτήτη.