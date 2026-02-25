Σε διαδικασία προετοιμασίας για την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026 βρίσκεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στις αρχές Μαρτίου 2026 αναμένεται να αποσταλούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, συνολικού ύψους περίπου 2,3 δισ. ευρώ, σε περίπου επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Καθώς η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών βρίσκεται προ των πυλών, οι ιδιοκτήτες προετοιμάζονται για τον λογαριασμό που θα εξοφληθεί τμηματικά έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους - και συγκεκριμένα σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Σημειώνεται πως η σωστή και έγκαιρη δήλωση των στοιχείων είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο τελικό ποσό.

Εφόσον έχει ήδη υποβληθεί οριστική δήλωση και εντοπιστούν λάθη, η διόρθωση μπορεί να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, μέσω νέας τροποποιητικής δήλωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου, κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, εμφανίζεται ειδοποίηση ότι ο φόρος υπολογίστηκε με βάση ελλιπή στοιχεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης είναι αναγκαία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ποιοι θα δουν ελαφρύνσεις

Ο ΕΝΦΙΑ του 2026 αναμένεται μειωμένος για περισσότερους από 2,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

Ωφελημένοι θα είναι όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη ακίνητη περιουσία, καθώς και ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και πλήρης απαλλαγή το 2027, υπό την προϋπόθεση ότι η φορολογητέα αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Επιπλέον, περίπου 400.000 φορολογούμενοι θα επωφεληθούν από εκπτώσεις 10% έως 20% λόγω ασφάλισης των ακινήτων τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Σχεδόν 900.000 ιδιοκτήτες, τέλος, θα λάβουν μειώσεις έως 50% ή και πλήρη απαλλαγή, με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.